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    Dilan Polat soruşturmasını yürütüyordu, Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi

    Dilan Polat-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi.

    Dilan Polat soruşturmasını yürütüyordu, Savcı Gökalp Kökçü&#039;nün görev yeri değiştirildi
    Güncel Haberleri  / Haber Merkezi

    Türkiye gündemine damga vuran 3 büyük soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Kökçü'nün yeni görev yeri Erzurum oldu.  Dilan-Engin Polat, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Öz çiftinin soruşturması ve Tuzlaspor Başkanı hakkındaki yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi. Savcı Gökalp Kökçü Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet savcılığı görevine atandı. 

    Dilan Polat soruşturmasını yürütüyordu, Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzlaspor başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis soruşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından değiştirildi.

    Dilan Polat soruşturmasını yürütüyordu, Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi

    Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Kökçü'nün yürüttüğü ve Türkiye'nin yakından takip ettiği soruşturmalara ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni savcı ya da savcılar atanacak. 

    Haber Merkezi /  - Güncel
    SavcıGökalp Kökçü
    Haberler > Güncel > Dilan Polat soruşturmasını yürütüyordu, Savcı Gökalp Kökçü'nün görev yeri değiştirildi
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