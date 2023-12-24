24 Aralık 2023 12:02 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 12:04

Sosyal medya hesaplarından saçlarına dolar takıp, altın tozlu kahveler içen ve özel lüks araçlarla paylaşımlarda bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, MASAK tarafından gözaltına alınmıştı. Kara para aklama suçlarından cezaevine gönderilen Polat çifti, magazin gündeminden düşmek bilmiyor.

BU KADARI DA PES! ANNESİNİN MEZARINI KAZIP PARA ARADILAR

Kardeşleri dahil 16 kişi ile birlikte tutuklanan Polat çiftinin evinin bahçelerinde kazı yapılarak para aranmıştı. Bunu gören hırsızların aklına gelen olay ise herkesi şoke etti.

Hırsızlar para umuduyla Dilan Polat’ın annesi Nihal Ayhan'ın mezarını kazarak para aradı.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şüpheliler Polat ailesinin sahip olduğu servetlerinin gömdüklerini düşünerek kazı çalışmalarına başladı. Tahribata uğrayan mezarda para arayan kişiler hakkında araştırma başlatıldı.

“ŞEYTANIN AKLINA BİLE GELMEZ”

Avukatı Hüseyin Kaya bu olayı sosyal medyasında paylaşınca sosyal medya kullanıcıları da bu şoke eden olaya isyan etti. Yaşanan skandala dair "Yuh artık saygısızlar", "Şeytanın aklına gelmez", "Bu nasıl korkunç bir düşünce" yorumları yağdı.

POLATLAR NEDEN CEZAEVİNE GİRDİ?

Dilan ve Engin Polat'ın da arasında olduğu 12 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Savcılık tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, şüpheli Ahmet Gün'ün kendine ait tasfiye halindeki 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya bir mal alış ve satışı olmadan para gönderdiğine yer verdi. 150, 98, 29 ve 25 milyon liralık sahte fatura düzenlediği belirtildi.