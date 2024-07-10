Taif’te tutuklanan Türk gazeteciden haber yok! Telefonundan resmi çıktı, kayıplara karıştı...

Bir spor etkinliği için (WAAF U19) Suudi Arabistan’da bulunan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 6 Temmuz 2024 Akşamı Suud polisi tarafından apar topar tutuklandı ve kendisinden hâlâ haber alınamıyor.

İddiaya göre Demirbaş, final maçı sonrası görevini bitirmenin rahatlığı ve neşesi ile saha kenarındaki sağlık ve güvenlik görevlileri ile samimi bir sohbete girdi. Bu arada söz İstanbul’da öldürülen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya geldi. Kurtuluş Demirbaş cep telefonundan Kaşıkçı’nın fotoğrafını gösterdi.

EŞİ GÜNLERDİR HABER ALAMIYOR

Sağlık ekibinde bulunan doktor birden ayrıldı ve polis memuruyla döndü. ‘Kaşıkçı’ mevzuunun Suudi Arabistan’da ne kadar “hassas” olduğunu bilmeyen gazeteci Demirbaş nezarete atıldı. Beş gündür kendisinden bir haber alınamayan Kurtuluş Demirbaş’ın eşi; endişe ile beklediklerini, bir telefon görüşmesi bile yapamadıklarını ve devlet büyüklerinden eşinin serbest bırakılması için devreye girmesini beklediklerini söyledi. Demirbaş’ın yaşadığı olaya uzaktan şahit olan kameraman arkadaşları da herhangi bir münakaşanın yaşanmadığını kendisinin sadece cep telefonundan bir resim gösterdiğini ve akabinde apar topar Suud polisleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.