Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Taif’te tutuklanan Türk gazeteciden haber yok! Telefonundan resmi çıktı, kayıplara karıştı...

Taif’te tutuklanan Türk gazeteciden haber yok! Telefonundan resmi çıktı, kayıplara karıştı...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Taif’te tutuklanan Türk gazeteciden haber yok! Telefonundan resmi çıktı, kayıplara karıştı...
Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir spor etkinliği için (WAAF U19) Suudi Arabistan’da bulunan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş, 6 Temmuz 2024 Akşamı Suud polisi tarafından apar topar tutuklandı ve kendisinden hâlâ haber alınamıyor.

İddiaya göre Demirbaş, final maçı sonrası görevini bitirmenin rahatlığı ve neşesi ile saha kenarındaki sağlık ve güvenlik görevlileri ile samimi bir sohbete girdi. Bu arada söz İstanbul’da öldürülen Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya geldi. Kurtuluş Demirbaş cep telefonundan Kaşıkçı’nın fotoğrafını gösterdi.

EŞİ GÜNLERDİR HABER ALAMIYOR

Sağlık ekibinde bulunan doktor birden ayrıldı ve polis memuruyla döndü. ‘Kaşıkçı’ mevzuunun Suudi Arabistan’da ne kadar “hassas” olduğunu bilmeyen gazeteci Demirbaş nezarete atıldı. Beş gündür kendisinden bir haber alınamayan Kurtuluş Demirbaş’ın eşi; endişe ile beklediklerini, bir telefon görüşmesi bile yapamadıklarını ve devlet büyüklerinden eşinin serbest bırakılması için devreye girmesini beklediklerini söyledi. Demirbaş’ın yaşadığı olaya uzaktan şahit olan kameraman arkadaşları da herhangi bir münakaşanın yaşanmadığını kendisinin sadece cep telefonundan bir resim gösterdiğini ve akabinde apar topar Suud polisleri tarafından gözaltına alındığını söyledi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
AFAD duyurdu, depremler peş peşe oldu! Sabaha kadar sallandılar...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AFAD duyurdu, depremler peş peşe oldu! Sabaha kadar sallandılar... - GündemAFAD duyurdu, depremler peş peşe oldu!Meclis'te görüşülecek! Gazze katilleri vatandaşlıktan atılacak - GündemSoykırıma ortak olanlar vatandaşlıktan çıkarılacakMalatya'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ve Kandilli açıkladı - GündemMalatya'da 4.2 büyüklüğünde depremBakan Yerlikaya'dan acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldi - GündemBakan Yerlikaya'dan acı haber! Ölü sayısı 8'e yükseldiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan valiler için yeni atama kararı - Gündem5 ile yeni vali atandıDışişleri Bakanlığı katliamı böyle kınadı! Netanyahu ateşkesi baltalıyor - GündemTürkiye katliamı böyle kınadı!
Sonraki Haber Yükleniyor...