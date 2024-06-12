Taksi esnafına tarife döneminde büyük vurgun

Son dönemde taksicilerin artan maliyet sıkıntıları ve mağduriyetleri, kamuoyunun ve yetkililerin dikkatini çekmeye başladı. Enflasyon bahanesiyle taksimetrelerdeki tarife güncelleme ücretleri, özellikle Büyük Şehirlerde hizmet veren binlerce taksi şoförünün ve esnafının çalışma koşullarını zora sokuyor.

Yapılan araştırmada özellikle büyük şehirlerde taksimetre tarife güncelleme ücretinin 750 TL ile 1200 TL arasında olduğu öğrenilirken, bu tutarın bazı illerde ise 2300 TL ile 3000 TL arasında olduğu dile getirildi.

Ankara’da taksicilik yapan Mertcan Sandal ve Gökhan Soylu, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: "Şoförler odasından verilen fiyat 2500 TL. Oysa ki bizler Ankara Büyükşehir Belediyesi başkent taksinin yapmış olduğu belediye ile maliyetimizi düşürerek 750 TL’den bize tarife uyguluyor ve bu arada fiyatlar sıkça yapılan tarife değişiminden dolayı bizim için makul hale geliyor” dedi.

İzmir’de ise araç sahibi R.A. İzmir şoförler odasının 2400-3000 TL arasında taksimetre fiyat güncellemesi istediğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesinin fiyatları denetleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi makul fiyatları esnaf için sağlayarak mağduriyetimizi ortadan kaldırması gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Öte yandan İzmir’de taksiciler esnafı üzerinden yapılan araştırmada taksi araç değişiminde taksimetre aktarım fiyatının 4000 TL gibi yüksek ücretlerin alındığını diğer şehirlerde ise 2000 tl gibi fiyatların sunulduğu öğrenildi.

İzmir’de taksicilik yapan Muhammet A. Ç. ve Ramazan A. ise “Biz şoför esnafı olarak yapılan bu fahiş fiyat tarifelerini kabul etmiyoruz. Bizi bir kazanç kapısı olarak gören oda yönetimi bu görüşten vazgeçmeli. Sabahtan akşama kadar direksiyon sallayıp kazandığımız ekmek parasına odanın ortak olmasın istemiyoruz” dediler.

Tarife değişiminde taksici esnafının mağduriyetinin ortadan kaldırılması ve fiyatları Türkiye genelinde taksici esnafına standart bir fiyat haline getirilmesi için Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğünün çalışmaları tamamlayıp meclisten geçmesi için meclise sunulduğu iddia edildi. Bu iddiayı kendilerine soru olarak yönelten basın mensuplarına ise müdürlük tarafından “böyle bir açıklamayı direk bizim yapmamız doğru olmaz” şeklinde cevap geldi.