Taksiden indi, tokat attı, tekmeledi sonra bıçaklandı! Bursa’da korkunç kavga anı kamerada
Bursa'da alkollü şahıs ile taksici arasında yaşanan kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Araçtan inen taksici, alkollü şahsı tekme ve tokat atarak darp etti, alkollü şahıs ise taksiciyi bacağından bıçakladı. İkisi de gözaltına alındı.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde taksi şoförü ile alkollü bir kişi arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
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ARAÇTAN İNDİ, SALDIRDI
K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, araçtan inip K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı.
TAKSİCİYİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI
Taksicinin darp ettiği alkollü şahıs, yanındaki bıçakla taksiciyi bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederek tarafları ayırdı.
İKİSİ DE GÖZALTINDA
O anlar kameraya yansırken, taksici ve alkollü şahıs ise gözaltına alındı.