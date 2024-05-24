Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatı onaylandı

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu yeni müfredatının onaylandığını duyurdu. Demirli, yeni müfredat taslağı hakkında bilgi verirken "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, "Yeni müfredat taslağı hakkında iletilen tüm görüş-öneriler, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca özenle değerlendirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin askı sürecinde eğitim paydaşlarından gelen 67 bin 284 görüş ve öneri tek tek tasnif edildi" dedi.

Demirli, "Görüş ve öneriler, şeffaflık, bilimsellik ve katılımcılık ilkelerinin gereği olarak değerlendirilerek öğretim programlarına yansıtıldı" ifadelerini kullandı.

MEB'İN İNTERNET SİTESİNDEN KAMUOYUNA AÇILDI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimiyle ilgili müfredat çalışması tamamlandı. Yeni müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltilme yapıldı ve ders içerikleri sadeleştirildi.

İŞTE MÜFREDAT VE ÇALIŞMA DETAYI

Tüm sınıflarda dersler daha sade hale getirilerek, öğrencilerin her alanda becerilerini geliştirebileceği programlar üzerinde çalışıldı. Bilgiye erişmekten ziyade, öğrencilere beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek bir eğitim içeriği tasarlandı.

2013 yılında başlanan çalışma sürecinde detaylı görüş ve alışverişler yapıldı. 2023 yılının yaz ayından itibaren 20'nin üzerinde çalıştay düzenlendi ve her bir ders için oluşturulan ekiplerle yüzlerce toplantı yapıldı. Bu kapsamda 260 akademisyen, 700'ün üzerinde de öğretmen çalışmalara sürekli olarak katılım sağladı.