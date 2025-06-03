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Tarihi uyuşturucu operasyonu! Tek seferde 1 ton 870 kilo ele geçirildi... Değeri 5,6 milyar lira

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarihi uyuşturucu operasyonu! Tek seferde 1 ton 870 kilo ele geçirildi... Değeri 5,6 milyar lira
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda tek seferde kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tarihi uyuşturucu operasyonu! Tek seferde 1 ton 870 kilo ele geçirildi... Değeri 5,6 milyar lira - 1. Resim

DEĞERİ 5,6 MİLYAR LİRA

Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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