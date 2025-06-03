Tarihi uyuşturucu operasyonu! Tek seferde 1 ton 870 kilo ele geçirildi... Değeri 5,6 milyar lira
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda tek seferde kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede kapsamında Ağrı'daki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
DEĞERİ 5,6 MİLYAR LİRA
Operasyonda yakalanan uyuşturucunun piyasa değerinin ise yaklaşık 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edilirken, olayla ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.