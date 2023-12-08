Tarihi ziyaret Ege'de dostluk rüzgarı estirdi: Çözülemeyecek meselemiz yok

8 Aralık 2023 03:24 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 03:24

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, altı yıllık aradan sonra Yunanistan’ı ziyaret etti. Atina’da düzenlenen, 5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’na sekizi bakan olmak üzere kalabalık bir heyetle katılan Erdoğan “İki ülke ilişkilerine bardağın dolu tarafından bakmalıyız” diyerek dostluk mesajları verdi.

Sınır hattımıza yığılan ABD üsleri, Ege adalarının silaha boğulması, kıta sahanlığı anlaşmazlıkları, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz konularında sık sık karşı karşıya gelen hatta restleşen iki ülke arasında, Kahramanmaraş depremi sonrası başlayan yakınlaşma Erdoğan’ın tarihî ziyaretiyle yeni bir ivme kazandı...

Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile görüşmesinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i kabul eden Erdoğan, ortak basın toplantısında sorulara net cevaplar verdi. Cumhurbaşkanı “Türkiye ve Yunanistan olarak atacağımız ortak adımlarla dünyaya örnek olma arzusundayız. Açık söylüyorum. Bizim aramızda çözülemeyecek hiçbir mesele yok. Yeter ki hüsnüniyetle hareket edelim, büyük resme odaklanalım” dedi.

İki ülke ilişkilerini değerlendiren Erdoğan, şöyle devam etti:

Ege’deki krizler: Bizler, aynı denizi, aynı coğrafyayı, aynı iklimi, hatta birçok alanda aynı kültürü paylaşan iki komşuyuz. İki kardeş arasında dahi anlaşmazlıklar olabilirken, iki komşu arasında görüş ayrılıklarının yaşanması gayet doğal. Mesele bunları çözme iradesidir. Biz Ege’yi bir barış ve iş birliği denizi hâline getirelim istiyoruz.

Ticaret: Yaklaşık 5 milyar dolar civarında olan ticaret hacmimizin 10 milyar dolara çıkarılmasında mutabık kaldık. Gerek turizm gerek kültürel alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz.

Azınlıklar: Batı Trakya Türk azınlığının durumunda iyileştirmelerin yapılması yönündeki beklentilerimizi ifade ettim.

Doğu Akdeniz: Ege ve D. Akdeniz için dışişleri bakanlarımız kararlı bir şekilde çalışacak.

Lavrion Kampı: Terörle mücadelede beklentilerimizi dile getirdim. Lavrion Kampının kapatılmasını memnuniyetle karşıladık. Teröristlere barınma imkânı sağlayan benzeri kampların kurulmaması için dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdim.

Kıbrıs: Ada’daki gerçekler temelinde Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması bölgenin faydasına olacaktır.

Gazze: Uluslararası toplum, insanlık ve savaş suçları karşısında sessiz kalmamalı. Kalıcı ateşkesin bir an evvel tesisi, insani yardımların engelsiz bir şekilde bölgeye akışının temini hepimizin önceliği olmalı. Garantörlük konusunda da sorumluluk almaya hazır olduğumuzu ilettik.

10 YUNAN ADASINA VİZESİZ ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunan Başbakanı yılda en az bir defa buluşma kararı aldı. Miçotakis, Yunan adalarına giden Türk vatandaşlarına kapıda vize verileceğini açıkladı ve “Yedi gün süreyle vizeden muaf tutacağız” dedi.

YENİ SÜRECİN ADI ATİNA BİLDİRGESİ

Atina Bildirgesi’ne göre iki ülke, siyasi diyalog, pozitif gündem, güven artırıcı tedbirler konularında devamlı, yapıcı istişarelerde bulunacak.

KAZAN-KAZAN ZAMANI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyaretini dünya büyük ilgiyle takip etti. Yunan basını gelişmeleri anbean aktardı, televizyonlar sürekli canlı yayın yaptı. Kathimerini gazetesi, iki ülke cumhurbaşkanının “Barışı ve iyi komşuluk ilişkilerini korumak için birlikte çalışmalıyız” çağrısına dikkat çekti.

Haber ajansı AP “Erdoğan ve Katerina Sakellaropoulou iyi niyetlerini açıkça ortaya koydu” başlığını kullandı. France 24 “Tarihî rakipler arasında yıllar süren gerilimin ardından yeni bir sayfa açılıyor” yorumunu yaptı.

ABD merkezli ABC News “İlişkiler düzeliyor” dedi. En dikkat çeken yorumlar İngiltere’den geldi. Guardian, ziyareti “Erdoğan ‘kazan-kazan’ için Atina’da” diye niteledi.