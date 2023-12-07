Yunan bakan Erdoğan'ı eğilerek selamladı, ortalık karıştı! Sosyal medyada topa tutuldu

7 Aralık 2023 19:24 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 19:46

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl aradan sonra ilk kez Yunanistan'a gitti. Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini yakından takip etti. Ziyarette damga vuran an ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis'in Erdoğan'a eğilerek selam vermesi oldu.

YUNAN BAKANI SOSYAL MEDYADA TOPA TUTTULAR

Sosyal medya kullanıcıları Yorgos Gerapetritis'in Cumhurbaşkanlığı Sarayı girişinde Erdoğan'ı selamlarken yaptığı hareketi oldukça fazla buldu ve sert bir şekilde eleştirdi.

Gerapetritis'in danışmanları ise bu selamlamanın kendi Cumhurbaşkanları için yapıldığını söyleyerek eleştirilerin haksız olduğunu savundu.