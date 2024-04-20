Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarla mücadele için tarihin en büyük hava filosunu kurdu!

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte orman yangını riski artarken, Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlara karşı hazırlıklı olmak için Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir orman yangını tatbikatı gerçekleştirdi.

Oluşturulan senaryoya göre; Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ekipleri, yangın ihbarının ardından harekete geçti. 82 personelin katıldığı yangına havadan 4 airtractör söndürme uçağı, 2 adet T-70 tipi helikopter ve 1 adet keşif uçağı (İKU) ile müdahale edildi. Yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki denizden su ikmal eden hava araçları, yangın noktasına başarıyla su taşıdı. Ayrıca ekipler, yangına 13 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 iş makinası, 2 yangın yönetim aracı, 2 su ikmal aracı ile karadan da müdahale etti. Yangın, kısa süre içerisinde tamamen söndürüldü.

"YANGINA MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKAYA DÜŞTÜ"

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla mücadelenin ilk aşaması olan yangına müdahale süresinde Türkiye’nin kendi rekorunu kırdığını söyledi. Bakan Yumaklı, “Geçmişte 40 dakikaları bulan ilk müdahale süresini bugün, hedefimiz olan 10 dakikaya düşürdük” dedi.

"YANGINLA MÜCADELE TARİHİNİN EN BÜYÜK HAVA FİLOSU"

Ülke genelinde 776 yangın gözetleme kulesi ve yerli-milli insansız hava araçları sayesinde, yangına karşı nokta atışı etkili bir mücadele gerçekleştirildiğini belirten Yumaklı, “Yangınlarla mücadelede tarihimizin en büyük hava filosunu kurduk. 105 helikopterimiz, 26 uçağımız ve 14 İHA’mız ormanlarımızı çelik kanatlarıyla adeta kucaklamakta.

Türk savunma sanayiinin ürettiği Bayraktar TB2 ve Aksungur İHA’larımız ile T-70 NEFES helikopterlerimizin filomuza ayrı bir güç verdi. Daha etkili bir mücadele için, her hava aracımızı etkin bir şekilde kullanacağız. Helikopterlerimiz yalnızca açık su kaynaklarından değil, daha hızlı müdahale edilmesi için inşa ettiğimiz yangın havuzlarından da su alabilecek.

Bu anlamda 2002 yılında hiç yangın havuzu yokken, bugün 4 bin 727 adet yangın havuzu bu mücadelede helikopterlerimize destek oluyor. Elbette havadan olduğu kadar karadan müdahale de çok önemli. Bu mücadelenin olmazsa olmazı şüphesiz karadan müdahale. Bilimsel veriler ve tecrübeler göstermiştir ki yangınların söndürülmesinde asıl güç, kara ekipleridir.

Bu yılın başında kara gücümüze dâhil ettiğimiz araçlarımız ve iş makinelerimizle, 25 bin orman kahramanımız daha etkili ve güçlü şekilde orman yangınlarıyla mücadele edecek. Yeşil Vatanı canı pahasına savunan ormanın kahramanları, bugün hiç olmadığı kadar güçlü ve donanımlı. 1649 arasöz, 2 bin 453 ilk müdahale aracı ve 821 iş makinesi, alevlere karşı en büyük güçlerimiz olacaklar” açıklamasını yaptı.

YAPAY ZEKA İLE YANGINA MÜDAHALE

Orman teşkilatının teknoloji odaklı mücadelede artık önemli bir aşamaya geldiğini kaydeden Yumaklı, “İHA’larımız ve yapay zekanın kullanıldığı akıllı yangın gözetleme kulelerimizle milyonlarca hektar ormanı anbean gözetliyoruz. 22 yıl önce hiç akıllı kule yokken, bugün 184 akıllı kuleyle hizmet veriyoruz.

Yapay zeka tabanlı sistemlerle, meteorolojik verilerin, topogrofik verilerin de işin içine katıldığı senaryolarla, orman yangınını simüle ederek, daha etkili ve yerinde müdahale gerçekleştiriyoruz. OGM tarafından geliştirilen ‘Yangın Karar Destek Sistemi’ ile yangınla mücadeleyi yapay zeka tabanlı bir sistemle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

26 NİSAN'DA ORMANLARDA TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangının hiç çıkmaması için ormanlarımızdaki yanıcı madde miktarlarının azaltılması amacıyla bir kampanya başlattıklarını da açıkladı.

"Benim ormanım temiz” sloganıyla başlatacakları bu kampanyayla ormanlardaki bakım ve temizlik faaliyetlerini daha da artıracaklarını belirten Yumaklı, “Bütün vatandaşlarımızı 26 Nisan’da bu kampanyamıza katılarak, özellikle yerleşim yerlerine yakın ormanlardaki yangına sebebiyet veren atıkların temizlenmesine davet ediyoruz” dedi.

Bakan Yumaklı, ‘Orman Yangın Gönüllülüğü’ sistemi çerçevesinde bugün 120 binin üzerinde orman yangın gönüllüsü bulunduğunu da sözlerine ekledi.