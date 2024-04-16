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Tartışma feci sonla bitti! Minibüsüyle 2 kişiyi ezip geçti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da bir iş yerinden çıkan ve hareketlerinden tartıştıkları anlaşılan iki kişi, iş yeri sabinin yakını olduğu ileri sürülen iki kişi tarafından minibüsle ezildi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 1 kişi olaydan yaralı olarak kurtuldu. Olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 16.30 sıralarında Antalya merkez Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde iddiaya göre, yabancı uyruklu iş yeri çalışanlarıyla, yine yabancı uyruklu çalışanları arasında sözlü tartışma yaşandı.

MİNİBÜSLE EZDİ

İş yerinden çıkıp yolun karşısına geçen 2 kişi, o anda yolun sağından üzerlerine hızla gelen ve iş yerinde çalışanlardan sorumlu kişi olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı minibüsten kaçamadı. İki kişiye birden bilerek çarpan minibüs olay yerinden uzaklaşırken, 2 gençten biri yere düştü ve bir daha kalkamadı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından iş yeri çalışanları olay yerine koşarken, bir süre sonra kalabalığa doğru yeniden yönelen minibüs, direksiyonu yeniden çalışanların üzerine kırdı. 2 çalışan saniye farkıyla minibüsün altında kalmaktan kurtulurken minibüs olay yerinden kaçtı. Minibüs sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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