Tartışma konusu olmuştu... TOKİ'den AK Partili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkmasına ilişkin açıklama

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'ye arsa çıkmasına ilişkin, "Herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

TOKİ, AK Parti Ankara Milletvekili ve Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Kurtcan Çelebi'ye Gölbaşı ilçesinde arsa çıkması ve haberlere konu olmasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

TOKİ, 'İlk Evim Arsa Projesi’nde başvuruların 10 Ekim 2022 ve 15 Kasım 2022 tarihleri arasında alındığını hatırlatarak, "TOKİ web sitesi üzerinden açıklanan başvuru şartlarına göre tapu sahipliği bulunmayan, ikamet durumları uygun olan, belirli bir gelir düzeyinin altında olan ve daha önce TOKİ projelerinden faydalanmayan vatandaşların müracaatları alınarak belirlenen şartlara uygunlukları ön incelemeden geçirilerek kura sürecine tabi tutulmuştur. Bu kuralar sonucu hak sahiplikleri belirlenmiştir" denildi.

"ŞARTLARI SAĞLAMAYANLARIN HAK SAHİPLİKLERİ SÖZLEŞME İMZALAMIŞ OLSALAR BİLE SONA ERDİRİLMEKTEDİR"

Açıklamada, söz konusu süreçte hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kuraların 21-22 Şubat tarihleri arasında çekildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İlerleyen süreçte noter huzurunda yer belirleme kuraları çekilecek olup, hak sahipleri için banka sözleşmesi esnasında mülkiyet ve gelir durumları kontrol edilerek şartları uygun olanlar ile sözleşme imzalanmaktadır. Habere konu hak sahibi Kurtcan Çelebi ile ilgili herhangi bir sözleşme imzalanmamış, hakkından feragat ettiğini belirtmesi üzerine hak sahipliği iptal edilmiştir. İdaremizce yapılan bütün çalışmalarda şartlara uygunluğu kontrol edilerek işlem tesis edilmektedir. Şartları sağlamayanların hak sahiplikleri sözleşme imzalamış olsalar bile sona erdirilmektedir."