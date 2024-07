Tatar’ın danışmanı Ada’daki oyunu ifşa etti: Hedefleri Türkiye’yi körfeze hapsetmek

“ABD güdümünde oluşturulan GKRY-Yunanistan-İsrail ittifakının her geçen gün pekiştiğini görüyoruz. Bu oluşumun temel amacı Doğu Akdeniz’in en güçlü ve en uzun sahil şeridine sahip olan ülkesi Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetmek ve KKTC’yi tasfiye etmektir.”

Gazze’ye yönelik sekiz aydır süren saldırılar sırasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) İsrail’in yanında yer aldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın başta Lübnan olmak üzere bütün bölgeye yayılma riskinin her gün arttığı bir ortamda ABD ve Yunanistan ile İsrail’in yanında duran GKRY’i “Ateş sizi bulur” diyerek taraf olmamaları konusunda uyardı. KKTC Cumhurbaşkanı danışmanı Hüseyin Işıksal, Rum kesiminin İsrail ordusuna destek amacıyla belirli ülkeler tarafından bir üs olarak kullanılmasının adayı ve bölgeyi nasıl etkileyebileceğin ilişkin bir yazı kaleme aldı. Işıksal şunları kaydetti:

Ya daha büyük bir savaş ya da daha büyük bir barış şeklini alabilecek gelişmelerin Orta Doğu’dan sadece birkaç yüz kilometre uzaklıktaki Kıbrıs adasını ‘’teğet geçeceğini’’ düşünmek mümkün değildir. Özellikle ABD ve AB ülkelerinden aldığı destek Netanyahu ve hükûmetinin işgali sürdürmelerini sağlıyor. Madalyonun diğer tarafına baktığımızda ABD güdümünde oluşturulan GKRY-Yunanistan-İsrail ittifakının her geçen gün pekiştiğini görüyoruz. Bu oluşumun temel amacı Doğu Akdeniz’in en güçlü ve en uzun sahil şeridine sahip olan ülkesi Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetmek ve KKTC’nin tasfiye edilmesi suretiyle de Türk tarafını Doğu Akdeniz’deki siyasi ve enerjiyle ilgili jeopolitik denklemlerden çıkarmaktır.

İlgili Haberler Yahudilerin gözü Anadolu’da! Kürdistan haritasını Siyonist çizdi

BLINKEN, RUMLARI ELE VERDİ

2018’de başlayan sürecin bir sonucu olarak Rum tarafı tarihte olmadığı kadar ABD etkisi altında girdi ve zaten sınırlı olan bağımsız karar alma gücü daha da azaldı. ABD’nin kendisine uyguladığı silah ambargosunu kaldırması ve iki taraf arasında geçtiğimiz ay ‘’stratejik diyalog’’ anlaşmasının imzalanmasıyla GKRY, ABD’nin bölgedeki stratejik planlarına bağlı kalacağını bir kez daha taahhüt etti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Rum Dışişleri Bakanını kabulünde İsrail’in Gazze’yi işgalinin başladığı tarihi kast ederek ‘’Son 8 ayda ABD Kıbrıs’ın askeri operasyonlar açısından stratejik değerini öğrendi’’ şeklinde bir açıklama yaptı. Blinken’ın bu açıklaması doğal olarak Rum liderliğinin hiçbir zaman cevaplayamadığı Kıbrıs merkezli askeri operasyonların neler olduğu, bu operasyonlarda adadaki İngiliz üslerinin ne şekilde kullanıldığı ve GKRY’deki askerî üslerin de bu operasyonlarda kullanılıp kullanılmadığı sorularını akıllara getiriyor.

Netanyahu hükûmetinin sadık bir savunucusu olan GKRY’nin her geçen gün ABD’ye tabi olması ve İsrail’e hizmet etmek amacıyla Doğu Akdeniz’in silahlanma ve askerî sistemlerine dahil olması hiç kuşkusuz adayı daha güvenli hale getirmeyecek. GKRY’nin bu tutumu tam tersine adada yaşayan iki halkın can güvenliğini tehlikeye sokacak ve Kıbrıs’taki iki devletin ekonomik can damarlarını oluşturan turizm, eğitim ve hizmet sektörlerini de sekteye uğratacaktır.