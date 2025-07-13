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Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbir! Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Organik ürün fırsatçılarına karşı tedbir! Yeni uygulama 1 Ağustos&#039;ta başlıyor
Organik Ürün, Fırsatçılık, Tarım, Tüccar, Üretici, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Organik ürün olmadığı halde organik adı altında Hal Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptıran fırsatçılara karşı tedbir geliyor. Yeni uygulama 1 Ağustos'ta başlayacak.

HABER MERKEZİ ANKARA -  Organik ürün olmadığı hâlde, üreticilerden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi’ne organik ürün olarak kaydettiren fırsatçıların önüne geçilecek.

Hâlihazırda toptancı hallerinde satılan mallardan yüzde bir, toptancı hali dışında satılan mallardan ise yüzde iki oranında hal rüsumu tahsil ediliyor.

Ancak organik tarım ve iyi tarım uygulamaları kapsamında üretilen ürünlerin satışında bu ücretler alınmıyor. Bu sebeple üreticiden aldığı ürüne hal rüsumu ödemek istemeyen tüccarlar, organik olmamasına rağmen üreticiden aldıkları ürünü Hal Kayıt Sistemi'ne ‘organik ürün’ olarak kaydettiriyor.

Ticaret Bakanlığı, bu sahteciliğin ve fırsatçılığın önüne geçmek için 1 Ağustos’tan itibaren yeni bir uygulama başlatacak. Buna göre organik ürün olmamasına rağmen, sisteme organik ürün kaydının önüne geçilmesi, organik tarım ve iyi tarım yöntemi ile üretim yapan üreticilerin bilgisi dışında kendilerinden yapılan alım bildirimlerinin engellenebilmesi için organik/iyi tarım ürünlerine ilişkin ilk bildirimler, üreticiler tarafından yapılabilecek. İlk bildirimi takip eden bildirimlerin ise malı satın alan kişilerce yapılabilmesi mümkün olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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