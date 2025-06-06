Organik tezgâh tuzağına dikkat! Yol kenarlarında satılan ürünler tadınızı kaçırmasın 

Yol kenarlarında satış yapan köylüler, tatile çıkan binlerce vatandaşı bekliyor. Ancak bu satıcıların hepsi iyi niyetli olmayabiliyor. Geçtiğimiz bayramda marketten aldığı reçeli, “organik köy ürünü” diyerek paketleyip satmaya çalışan bir satıcı, sosyal medyada tepki toplamıştı.

KAAN ZENGİNLİ - Bayram tatiliyle birlikte şehirler arası trafikteki yoğunluk artarken, yol kenarında satış yapan tezgâhlarda da hareketlilik gözlemleniyor. Tatil yoluna çıkan birçok vatandaş, güzergâh üzerinde rastladıkları bu tezgâhlardan “doğal” ve “organik” olduğuna inandıkları ürünleri almaya yöneliyor. Zeytinyağından bala, reçelden peynire kadar birçok ürün, köyden geldikleri söylenerek pazarlanıyor. Ancak uzmanlar, bu tür ürünlerin gerçekten ne kadar organik olduğu, hangi şartlar altında üretildiği ve hijyen standartlarına uyulup uyulmadığı konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

KÖYDEN ALDATMACASI

Gıda mühendisi Irmak Özden, gazetemize yaptığı açıklamada, yol kenarlarında satılan ürünlerin denetim dışı kalabileceğine dikkat çekerek “Organik olmak, sadece köyden geliyor olmakla eşleştirilemez. Gerçek organik ürünler, sertifikasyon sürecinden geçer, üretimden tüketime kadar her aşaması bakanlık tarafından denetlenir. Yol kenarında satılan ürünlerin çoğu, bu standartlara sahip değil” dedi. Özden ayrıca, sıcak hava şartlarında açıkta satılan süt ürünlerinin bakteriyel risk taşıdığını da belirterek, tüketicilerin etiket, içerik ve menşei belli olmayan ürünlerden uzak durması gerektiğini belirtti.

FİYATLARI DA YÜKSEK

Bir süre önce sosyal medyada yayılan görüntülerde, bazı yol kenarı tezgâhlarında “köy ürünü” diye pazarlanan bal ve reçellerin aslında marketten alınıp yeni kavanozlara doldurulduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada yankı uyandıran görüntüler sonrası, yol kenarlarında satılan ürünlere güven azalmıştı. Bu durum, tüketicilerin “doğal ürün” “organik üretim” aldatmacasına karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini gösterdi. Ayrıca bu etiketlerle normalden çok daha yüksek fiyata satılan ürünler tepki çekiyor. Yapılan yorum ve şikâyetlerde fiyatların fahiş olduğu da belirtiliyor.