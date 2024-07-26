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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan ABD'ye Netanyahu tepkisi: Yeri Meclis değil sanık sandalyesi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş&#039;tan ABD&#039;ye Netanyahu tepkisi: Yeri Meclis değil sanık sandalyesi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Filistin topraklarında bebek, kadın, yaşlı ayırmadan sivil katliam yapan Netanyahu'yu kongrede konuşturdu. Skandal olaya tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil sanık sandalyesidir." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de katliam yapan Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşma yapmasına tepki gösterdi.

ABD VE NETANYAHU'YA SERT TEPKİ

Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Savaş suçlularının yeri Meclis kürsüleri değil sanık sandalyesidir." dedi.

Sivilleri hedef almadığını söyleyen Netanyahu'ya da tepki gösteren TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Gazze’deki açık savaş suçlarının üstünü örtmeye Netanyahu’nun yalana dayalı şovu yetmeyecektir." şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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