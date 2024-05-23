TBMM için yeni adımlar devrede! Vekilime şebeke suyundan çay

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 06:28 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 06:36 - Güncelleme:

Tasarruf Tedbirleri, Numan Kurtulmuş, Tbmm Genel Sekreterliği, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatını verdiği tasarruf tedbirleri yeni uygulamalarla etkinleşiyor. Meclis'teki tasarruf tedbirlerinde mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılması dikkat çekti. Bunun yerine şebeke suyu tercih ediliyor, işte detaylar...