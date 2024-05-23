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TBMM için yeni adımlar devrede! Vekilime şebeke suyundan çay

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TBMM için yeni adımlar devrede! Vekilime şebeke suyundan çay
Tasarruf Tedbirleri, Numan Kurtulmuş, Tbmm Genel Sekreterliği, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatını verdiği tasarruf tedbirleri yeni uygulamalarla etkinleşiyor. Meclis'teki tasarruf tedbirlerinde mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımının kaldırılması dikkat çekti. Bunun yerine şebeke suyu tercih ediliyor, işte detaylar...

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ - TBMM Başkanlığına yaklaşık 1 yıl önce seçilen Numan Kurtulmuş’un göreve başladıktan sonra talimatını verdiği tasarruf tedbirleri, TBMM Genel Sekreterliğince yeni uygulamalarla etkinleştirilecek. 

- Kâğıt kullanımında yüzde 60 tasarruf sağlandı. Gelecek dönemde kâğıt kullanımının tamamen kaldırılması hedefleniyor. 

- Kısa süre içinde Meclis’in bütün elektriğinin yenilenebilir enerjiden karşılanması hedefleniyor.

- Yerleşkedeki bütün aydınlatmalar led lambaya dönüştürüldü ve yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.

- Resepsiyon ve etkinliklerde “sade menü” uygulaması başlatıldı.

- Yeni kütüphane ve sergi binası ile ilgili proje askıya alındı.

- Online sağlık kontrol sistemiyle sağlık harcamalarında yüzde 25 tasarruf hedefleniyor.

- Yurt dışı görevlendirmelerde sınırlama devam edecek.

- Mutfak ve çay ocaklarında damacana su kullanımı kaldırıldı. Bunun yerine şebeke suyu kullanılıyor.

- Milletvekillerine ve danışmanlara atık çıkarmamaları için cam bardak ve sürahi hediye edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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