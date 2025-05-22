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TBMM önünde silah sesleri! Defalarca kez ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da TBMM önüne gelen bir şahıs, bir yetkiliyle görüşme talebinin reddedilmesinin ardından yanındaki silahla havaya 3 el ateş açtı. Ekiplerin bölgeye gelmesi ile beraber silahını bırakarak kaçmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.

TBMM önünde silah sesleri! Defalarca kez ateş açtı - 1. Resim

GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLİNCE ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI 

Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti. Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.

TBMM önünde silah sesleri! Defalarca kez ateş açtı - 2. Resim

KISKIVRAK YAKALANDI 

Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

TBMM önünde silah sesleri! Defalarca kez ateş açtı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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