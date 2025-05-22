TBMM önünde silah sesleri! Defalarca kez ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2025 20:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2025 21:04 - Güncelleme:

Ankara'da TBMM önüne gelen bir şahıs, bir yetkiliyle görüşme talebinin reddedilmesinin ardından yanındaki silahla havaya 3 el ateş açtı. Ekiplerin bölgeye gelmesi ile beraber silahını bırakarak kaçmaya çalışan şahıs gözaltına alındı.

TBMM önünde bir yetkiliyle görüşmek isteyen şahıs, görüşmeye izin verilmeyince havaya 3 el ateş açtı. Şahıs gözaltına alındı. Olay, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan TBMM Milli Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, TBMM’ye taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi. GÖRÜŞME TALEBİ REDDEDİLİNCE ATEŞ AÇMAYA BAŞLADI Meclise alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı’na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti. Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı. İlgili Haber TBMM'de kabul edildi! Alımlarda 35 yaş sınırı aranacak KISKIVRAK YAKALANDI Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. İlgili Haber TSK düzenlemesi iptal edildi! Kanun teklifi TBMM'de

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru