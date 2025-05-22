TSK düzenlemesi iptal edildi! Kanun teklifi TBMM'de
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Cumhurbaşkanına, TSK'da görev yapan teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi veren düzenleme torba kanun teklifinden çıkarıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren 35 maddelik torba kanun teklifinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi.
Cumhurbaşkanına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) teğmen ile albay rütbesi arasındaki subayları ihraç etme yetkisi veren düzenleme teklif metninden çıkarıldı.
Aynı şekilde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli aynı rütbedeki personelin yetersizlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanınca görevden alınmasını öngören hüküm de tekliften çıkarılan maddeler arasında yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe