SPK'dan 'gelecek' hamlesi: 81 ilde hayata geçiyor

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, yeni başlattıkları projeyle birlikte lise ve üniversite öğrencileri arasında finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini açıkladı. Buna yönelik bilgi paylaşımları yapılacağını belirten gönül, "Gençlerimizi hedefleyen 'Finansal Gelecek Atölyeleri' projemizi 81 ilde hayata geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen "Finansal Okuryazarlık Günü" programında konuştu.

22 Mayıs'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle "Finansal Okuryazarlık Günü" ilan edildiğini hatırlatan Gönül, bunun koordinatörlüğünü de kendilerinin yüklendiğini söyledi.

Gönül, söz konusu kararın sadece bir günün ilanı olmadığına işaret ederek, bunun toplumsal bilinç dönüşümünün kurumsal ifadesi olduğunu vurguladı.

Tanıtımını geçen yıl yaptıkları "Finansal Okuryazarlık Platformu"nun gelişimi için hayalleri olduğuna dikkati çeken Gönül, "Bugün geldiğimiz nokta, devletimizin finansal bilinçlenmeyi bir kalkınma meselesi olarak gördüğünün açık göstergesidir" dedi.

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"10 BİNE YAKIN MESLEK MENSUBUNA ULAŞILDI"

Gönül, finansal okuryazarlığın sadece bireysel yetkinlik olmadığını, ekonomik dayanıklılığın, sosyal refahın ve ulusal güvenliğin parçası olarak değerlendirildiğini belirterek, finansal okuryazarlık kutlamalarının dünya örneklerini incelediklerini anlattı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çeşitli öncelikli grupların katılımıyla finansal okuryazarlığın kutlandığı bilgisini veren Gönül, şöyle devam etti:

Biz de ulusal stratejilerimize ve Türkiye Yüzyılı'na uygun olarak Finansal Okuryazarlık Günü'nü geniş kitlelerle birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Geride bıraktığımız bir yıl boyunca, Kurulumuzun öncülüğünde ve ilgili tüm kurumlarımızla işbirliği içinde önemli adımlar attık.

Gönül, protokol imzaladıkları kurumlara dikkati çekerek, "Bir yılda 1 milyona yakın katılım belgesi verdik. Gururla ifade ederim ki bunların yüzde 60'ı Milli Savunma Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına ait. Finansal Okuryazarlık Platformumuzun ziyaret sayısı bugün itibarıyla 18 milyonu geçmiş vaziyette" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1000 kişilik hakim ve savcılar grubuna "Hukuk Perspektifinde Finansal Okuryazarlık Eğitimi" verildiğini aktaran Gönül, "Farklı konseptlerle farklı meslek gruplarına verilen eğitimlerle 10 bine yakın meslek mensubuna ulaşıldı" diye konuştu.

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"FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİNİN TEMELLERİ ATILDI"

Finansal Okuryazarlık Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli programlar düzenleyeceklerine dikkati çeken Gönül, şunları aktardı: