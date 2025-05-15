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Tekirdağ kıyılarında dikkat çeken görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında deniz yüzeyini kaplayan kızıl yosun tabakası dikkat çekti.

Sabah saatlerinde sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar, denizin yüzeyini kaplayan kızıl renkli yosunlarla karşılaştı.

Tekirdağ kıyılarında dikkat çeken görüntü - 1. Resim

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Süleymanpaşa ilçesinin özellikle sahil dolgu alanda yoğun şekilde görülen yosunlar, hem çevre sakinlerinin hem de balıkçıların dikkatini çekti.

Kıyıya vuran kızıl renkli birikintilerin zaman zaman kötü kokuya neden olduğu ifade edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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