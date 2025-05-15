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Gemlik'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Denize girilecek yer kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gemlik&#039;te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Denize girilecek yer kalmadı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Gemlik Körfezi'nde her geçen gün artan müsilaj yoğunluğu, vatandaşları tedirgin ediyor. Müsilaj nedeniyle 50 kilometrelik sahil şeridinde denize girilecek yer kalmadı.

Deniz salyası olarak bilenen müsilaj yine körfezde yoğunluğunu artırıyor.

DENİZE GİRİLECEK YER KALMADI

Bursa'nın Gemlik Körfezi Gençali sahilinden Narlı sahiline kadar uzanan yaklaşık 50 kilometrelik sahil şeridinde denize girilecek yer kalmadı.

Gemlik'te vatandaşları tedirgin eden görüntü! Denize girilecek yer kalmadı - 1. Resim

Uzun zaman sonra yeniden görülmeye başlayan müsilaj, insanları yaz mevsimine sayılı günler kala endişelendiriyor. Vatandaşlar, yazın denize girebilmek için özellikle ilgili ilçe belediyesinin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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