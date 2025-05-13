Bakan Kurum'dan belediyelere uyarı: Çok geç olmadan verdiğiniz sözleri tutun

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara'da müsilajın yeniden görülmesi hakkında, "Ortak mutabakatla aldığımız eylem planında belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum" dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uludağ Çevre Forumu'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, terör örgütü PKK'nın kendini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurması hakkında, "Bu kararla Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü daha müreffeh bir ülke olarak girecektir" dedi. Bakan Kurum, Marmara'da müsilaj eylem planında söz veren belediyelere, "Verdiğiniz sözleri tutun" çağrısı yaptı. Bakan Kurum, 6 Şubat depreminden etkilenen bölgede yıl sonuna kadar 453 bin konutun hak sahiplerine teslim edileceğini, 250 bininci konut için önümüzdeki ay tören gerçekleştirileceğini duyurdu.

"KARDEŞLİĞİN ZAFERİ"

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetme kararını da değerlendiren Murat Kurum, "Bu kararla Türkiye yeni yüzyıla daha güçlü daha müreffeh bir ülke olarak girecektir. PKK terör örgütünün silah bırakması bu milletin iradesinin kararlılığının, kardeşliğinin zaferidir. Biz bu topraklarda bin yıldır biriz beraberiz. Türk'ü ile Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Arap'ıyla Türk milletinin önü sonuna kadar açık, geleceği aydınlıktır. Hepimiz bu süreçte dostça, kardeşçe üzerimize düşeni eksiksiz şekilde yapacağız. Bu cennet vatanın terörden uzak olduğu; huzurun, barışın ve istikrarın hakim kılındığı bir dönem için tüm gücümüzle çalışacağız. Daha güçlü bir Türkiye daha güçlü bir Marmara ve Bursa için durmayacağız" şeklinde konuştu.

BELEDİYELERE "SÖZÜNÜZÜ TUTUN" ÇAĞRISI

İklim değişikliğine bağlı deniz suyu sıcaklıklarının yükselmesi, gerekli önlemlerin alınmamasıyla kirlilik yükünün artmasının Marmara'da müsilajın yeniden görülmesine sebep olduğunu ifade eden Kurum, "Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mutabakatla aldığımız eylem planına sadık şekilde çalışıyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki; eylem planında beraber çalıştığımız, ortak mutabakatla imza altına aldığımız belediyelerimiz vazifelerini yeterince yerine getirmiyor. Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden vakit geçirmeden artık çok geç olmadan doğamıza verdiğimiz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Bekleyecek zaman kalmadı. Buradan çıkınca Nilüfer Çayı, Gemlik Körfezi ve İznik Gölü'nde incelemelerde bulunacağız. Bu doğa harikalarını Bursa'yı Bursa yapan bu güzellikleri biz korumakta kararlıyız. Kilometrelerce uzunluktaki tüm bu doğal alanlarda çevre kirliliğine çok net söylüyorum; asla izin vermeyeceğiz. Üzerimize düşeni yapmaya da, her türlü desteği vermeye hazırız. Çevrede ve depremde siyaset olmaz. Bahane yok. Tüm Marmara'da olduğu gibi burada önlemleri alıp denetimleri yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE BU YIL 543 BİN KONUTU TAMAMLAYACAĞIZ"

"Biz Türkiye Yüzyılı'nda milli güvenlik meselesi dediğimiz depremi şehirlerimizden ve vatandaşımızın gündeminden bir an önce çıkarmak istiyoruz" diyen Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün 11 ilde yaşayan 14 milyon vatandaşımız başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Hiçbir zaman dizlerimizin üstüne çökmedik. Dünyada hiçbir ülkenin altından kalkamayacağı örnek bir çalışmayla 11 ilimizde şu anda adeta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde şehirler inşa ediyoruz. Şu an teslim edeceğimiz konutların tamamının yapımı 11 ilde ilçelerde köylerde 3 bin 500 şantiyede başlamıştır. 182 bin emekçi, işçi mühendis kardeşimiz bu mücadeleyi yapıyor. 201 bin yuvamızı iki yıl bitmeden depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah 250 bininci konutumuzun anahtarlarını önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar da vatandaşlarımıza söz verdiğimiz 453 bin konuta tamamlayarak evine girmemiş tek bir afetzede kardeşimizi bırakmayacağız."

"DEPREM BEKA MESELESİ"

Deprem bölgesindeki çalışmaların bitmesiyle bakanlığın başta İstanbul olmak üzere Marmara'ya odaklanacağını kaydeden Bakan Kurum, "Marmara ülke üretiminin istihdamının yüzde 50'den fazlası. Marmara'ya hepimizin gözü gibi bakması lazım. Herşeyden kıymetli. Biz deprem bölgesinde edindiğimiz tecrübeyi hızlıca Marmara'daki illerimize aktaracağız. Başta İstanbul olmak üzere 23 Nisan depremi hepimiz için büyük bir uyarıdır. Bursa, Yalova Tekirdağ, Kocaeli etkilenmiştir. Bu anlamda işte ekonominin yüzde 50'sinden fazlasının gerçekleştiği Marmara'da yaşanacak deprem Türkiye'miz için doğrudan doğruya beka meselesi olacaktır. Her fırsatta yaptığım çağrıyı yineliyorum. Kentsel dönüşüm; belediyelerin, özel sektörümüzün en öncelikli sorumluluğudur. Çalışma alanıdır. Hep birlikte el ele vereceğiz. 6 Şubat sabahı nasıl el ele verdiysek, şehirlerimizi, sanayi alanlarımızı, şehrin altyapısını depreme dirençli hale getireceğiz. Üreticimiz büyümeye, ticaretimizi güçlendirmeye devam edecek" diye konuştu.

"BURSA'DA DEPREM DÖNÜŞÜMÜ HIZLANMALI"

Bursa'da deprem dönüşümün hızlanmasının şart olduğuna vurgu yapan Bakan Kurum, "Yeşil Bursa ile uyumlu şekilde, yeşili gözeten deprem dönüşümünü sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek durumundayız. Bakanlık olarak BTSO ve belediyelerimizle beraber şehrin merkezinden başlamak üzere öncelikli sanayi alanlarının dönüşümüne hız vereceğiz. Belediyelerimizi özel sektörümüzü ve halkımızı Bursalı hemşerilerimizi güç birliğine ve deprem seferberliğine davet ediyorum. Her zaman Bursa'nın yanında olduk, yanında olmaya devam edeceğiz. Bursa sanayisi yeşil dönüşümü tamamlayıncaya kadar deprem dirençli şehir oluncaya kadar hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Valimize gerekli talimatları verdik. İstişare ettik. Valimiz bu konuda şehirde deprem dönüşümünün koordinasyonunu yürütecek. Büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, vatandaşlarımız, sanayicimiz üstüne düşen vazifeyi hep birlikte gerçekleştirecek. Biz de bakanlık olarak valimizin koordinasyonunda yürütülen; alınan kararların hepsinin destekçisi olacağız. Bütün kararların yanında olacağız. Ama yapımda ama finansmanda ama plan yapımında yardımcı olacağız. Gidip o işin açılışına, temel atılmasına katılarak destek olacağız. Bu konu çok önemli. Bir taraftan çevremize doğamıza sahip çıkalım bir taraftan da deprem dönüşümünü gerçekleştirelim. Tarihi Hanlar Bölgesi'nde vatandaşlarımızla anlaştık bir çok binayı kaldırıp tarihi gün yüzüne çıkardık. Kimsenin yapılamaz dediği işi birlikte yaptık. Ecdadın emanetleri gün yüzüne çıktı, esnafımız vatandaşımız mutlu, ziyarete gelenler mutlu. Bu anlayışı şehrin her yerine yaygınlaştırmak durumundayız" sözlerini sarf etti.

BURSASPOR'A KUTLAMA

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda şampiyon Bursaspor'u da kutlayarak, "Yıllar sonra düştüğü yerden kalkan o büyük devi, yeşil armanın sahiplerini Bursalı kardeşlerimi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.