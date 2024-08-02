Tekirdağ'da 'terör provokasyonu' operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı.

Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Ş.E, T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S. isimli 6 şüpheli belirlendi.

2 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.