Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tekirdağ'da 'terör provokasyonu' operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da 'terör provokasyonu' operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ&#039;da &#039;terör provokasyonu&#039; operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal medya üzerinden propagandasını yapan 4 kişi gözaltına alındı. 

Çerkezköy, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 farklı adrese yapılan baskınlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da terör provokasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı - 1. Resim

İl Jandarma Komutanlığı TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen Ş.E, T.S., İ.T., O.O., M.B. ve A.S. isimli 6 şüpheli belirlendi.

2 ŞÜPHELİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Gerçekleştirilen operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şahsın yakalama çalışmaları devam ediyor. 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de kritik veri açıklandı, gram altın rekor kırdı 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eşinin 5 bileziğini satıp patron oldu! 200 kişiye gelir kapısı sağladı - GündemEşinin 5 bileziğini satıp patron oldu! 200 kişiye gelir kapısı sağladıBatman'da cezaevinde kavga! 5 mahkum yaralı  - GündemCezaevinde mahkumlar arasında kavgaBakanlıktan Instagram'a erişim engeline ilişkin ilk açıklama - GündemInstagram'a neden erişim engeli geldi?Diyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldi - GündemDiyarbakır'da akraba kavgası! Can kaybı yükseldiBalyanın arasından bir anda yılan çıktı! Hayvanlarını besleyen kadına kabusu yaşattı - GündemBalyanın arasından bir anda yılan çıktı! Hayvanlarını besleyen kadına kabusu yaşattıİsmail Heniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı! İstanbul'da vatandaşlar Ayasofya'ya akın etti - GündemHeniyye için 81 ilde gıyabi cenaze namazı!
Sonraki Haber Yükleniyor...