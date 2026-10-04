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TEKNOFEST Güneydoğu'da güvenlik ASELSAN teknolojilerine emanet

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TEKNOFEST Güneydoğu'da güvenlik ASELSAN teknolojilerine emanet
Başlık ResmiTEKNOFEST Güneydoğuda güvenlik ASELSAN teknolojilerine emanet

TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa’da yüksek teknolojiyle donatılmış güvenlik sistemlerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Festival alanının güvenliğinde, milli imkânlarla geliştirilen ve ASELSAN tarafından üretilen sistemler aktif olarak görev yaptı.

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Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu’da, binlerce ziyaretçinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gelişmiş görüntüleme, izleme ve yapay zekâ destekli teknolojilerden yararlanıldı.

GÖRÜNTÜLER ANLIK OLARAK GÜVENLİK MERKEZİNE AKTARILDI

Festival kapsamında kullanılan ASELSAN imzalı güvenlik çözümleriyle etkinlik alanı çok sıkı bir şekilde izlendi. Uzaktan kontrol edilebilen sabit ve hareketli kameralar aracılığıyla elde edilen görüntüler, anlık olarak TEKNOFEST Güvenlik Merkezine aktarıldı.

Böylece güvenlik ekipleri sahadaki gelişmeleri merkezi bir yapı üzerinden anlık olarak takip etti.

ASELSAN, TEKNOFEST gibi yüksek ziyaretçi yoğunluğuna sahip büyük organizasyonlarda, güvenlik personelinin sahadaki çalışmalarını ileri teknolojiyle desteklemek için çalışmalarına devam ediyor.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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