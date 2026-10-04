Cevdet Yılmaz'dan TEKNOFEST'te 'Terörsüz Türkiye' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanışında yaptığı konuşmada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu yaptı. Yılmaz, terörü ülke gündeminden kalıcı olarak çıkarıp tüm enerjiyi kalkınma ve refaha yönlendirmek istediklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şanlıurfa'da 5 gün süren TEKNOFEST Güneydoğu Festivali'nin kapanış töreninde konuştu. Yılmaz, Türkiye’nin savunma sanayiinde son çeyrek asırda önemli bir dönüşüm yaşadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayiinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın bilim ve teknoloji alanındaki gençlere ev sahipliği yaptığını belirten Yılmaz, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştirmesinin güvenlik, refah ve tam bağımsızlık açısından önem taşıdığını söyledi.

Yılmaz, savunma sanayiinde elde edilen kazanımlara ilişkin, “Başardığımız bu devrimle ülkemize uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizi kazandık” dedi.

Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatının geçen yıl 10 milyar doları aştığını belirten Yılmaz, milli ve yerli tedarik oranının da yüzde 80’in üzerine çıktığını ifade etti.

"TÜRKİYE YÜZYILI MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZİN YÜZYILI OLACAK"

Savunma sanayiinde elde edilen teknolojik kabiliyetlerin farklı sektörlere de aktarılacağını söyleyen Yılmaz, tarımdan sağlığa ve enerjiye kadar birçok alanda yeni teknolojilerin kullanılacağını belirtti. Yılmaz, gençlere hitaben, “Bunu kimler yapacak biliyor musunuz, siz yapacaksınız. Gençlerimiz yapacak” dedi.

Türkiye Yüzyılı’nın teknoloji odaklı olacağını ifade eden Yılmaz, “Türkiye Yüzyılı milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak. Türkiye Yüzyılı TEKNOFEST gençliğinin yüzyılı olacak” diye konuştu.

"1 MİLYON 600 BİN GENCİMİZ BU YARIŞMALARA KATILDI"

TEKNOFEST yarışmalarına bu yıl 1 milyon 600 bin gencin katıldığını belirten Yılmaz, 2018 yılında düzenlenen ilk festivalde bu sayının 20 bin olduğunu hatırlattı. Bu yıl 730 binin üzerinde takımın başvuru yaptığını aktaran Yılmaz, “Dile kolay 1 milyon 600 bin yarışmacı” dedi.

Şanlıurfa'da düzenlenen festivalin 15'inci festival olduğunu belirten Yılmaz, 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2 bini aşkın yarışmacının yer aldığını söyledi.

Cevdet Yılmazdan TEKNOFESTte Terörsüz Türkiye mesajı

"TERÖRÜ GÜNDEMDEN KALICI BİR ŞEKİLDE ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Konuşmasının önemli bölümünde 'Terörsüz Türkiye' hedefine değinen Yılmaz, terörün yıllardır insanlara ve ülke kaynaklarına zarar verdiğini belirtti. Yılmaz, “Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bölgede gençlerin değişen gündemine dikkat çeken Yılmaz, “Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar, yeni ürünlerden bahsediyorlar, yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar” dedi.

“İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu” diyen Yılmaz, Güneydoğu’nun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini artırmakta kararlı olduklarını söyledi.

Kalkınmanın yalnızca büyükşehirlerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Topyekun kalkınma. 81 ilimizin her birinin potansiyelini en üst seviyede, maksimum seviyede değerlendirerek ülkemizi Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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