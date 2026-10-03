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TEKNOFEST'te dikkat çeken an! Bakan Çiftçi helikopterin kokpitine geçti

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa kapsamında dikkat çeken bir deneyim yaşadı. Çiftçi, 1981'de Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine giren ilk helikopterin bugün simülatör olarak kullanılan gövdesinde uçuş gerçekleştirdi.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa'daki programı kapsamında geçmişten bugüne uzanan dikkat çekici bir helikopterle buluştu. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün envanterine 1981 yılında giren ilk helikopterin simülatöründe uçuş gerçekleştirdi.

1981 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü envanterine dahil edilen Alouette tipi helikopter, yaklaşık 2012 yılına kadar Havacılık Daire Başkanlığı'nda görev yaptı. Hizmet ömrünü tamamlayan helikopterin orijinal gövdesi daha sonra simülatöre dönüştürüldü.

TEKNOFESTte dikkat çeken an! Bakan Çiftçi helikopterin kokpitine geçti
Başlık ResmiTEKNOFESTte dikkat çeken an! Bakan Çiftçi helikopterin kokpitine geçti

VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Şanlıurfa Havalimanı'ndaki programda simülatörde uçuş gerçekleştiren Bakan Çiftçi, ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Çiftçi'ye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, program sırasında hatıra fotoğrafları çekildi ve vatandaşların talepleri dinlendi.

Çiftçi, engelli bir vatandaşla da görüşerek bir süre sohbet etti.

TEKNOFESTte dikkat çeken an! Bakan Çiftçi helikopterin kokpitine geçti
Başlık ResmiTEKNOFESTte dikkat çeken an! Bakan Çiftçi helikopterin kokpitine geçti

BAKANLIĞIN STANTLARINI ZİYARET ETTİ

Programın devamında İçişleri Bakanlığına ait stantlar ziyaret edildi. Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı, Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü de yer aldı.

TEKNOFEST kapsamındaki programda ayrıca İçişleri Bakanlığı ve AFAD tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Çiftçi'nin TEKNOFEST programı sona erdi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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