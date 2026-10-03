Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, TEKNOFEST Güneydoğu'da heyecan dolu bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam ve Türk Yıldızları’nın en genç pilotu Üsteğmen Berkalp Bilgi, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğünde düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda sürüyor.

Etkinliğe katılım yüksek olurken, çevre illerden de birçok vatandaş savunma sanayi çalışmalarını yakından görmek için alana akın etti.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN NEFES KESEN GÖSTERİ

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da TEKNOFEST Güneydoğu'da heyecan dolu bir gösteri gerçekleştirdi. Türk Yıldızları Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Yüzbaşı Fatih Sağlam ve Türk Yıldızları’nın en genç pilotu Üsteğmen Berkalp Bilgi, gençlerin havacılık alanına olan ilgisini artırırken, kariyer planlamalarına da önemli katkılar sundu.

TEKNOFEST’te Türk Yıldızları coşkusu: Bu enerji sadece Türk milletine özgü

"HAYALLERİNİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Nihan Kayrak'a özel açıklamalarda bulunan ve gösterilere nasıl hazırlandıklarını, havadaki koordinasyonu, yurt içi ve yurt dışındaki ilgiyi anlatan ekip, gençlere de “Hayallerinizden asla vazgeçmeyin” mesajı verdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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