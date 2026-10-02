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Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne teşekkür etti

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TEKNOFEST Şanlıurfa'da Türkiye Gazetesi'nin sorularını cevaplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, "Şanlıurfa bir gençlik şehri. Burada binlerce genç ve binlerce çocuk geleceğin Türkiye'sinin heyecanını paylaşıyor" dedi. Kacır ayrıca Türkiye Gazetesi'ne, Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Yoğun bir kalabalığın ziyaret ettiği TEKNOFEST, birçok ilden de misafirlerini ağırlıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ'NE TEŞEKKÜR ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır da etkinliği ziyaret etti. Burada stantları gezen Kacır, Türkiye Gazetesi'ne özel açıklamalarda bulundu. Kacır, "Şanlıurfa bir gençlik şehri. Burada binlerce genç ve binlerce çocuk geleceğin Türkiye'sinin heyecanını paylaşıyor. Biz de bunun mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne teşekkür etti
Başlık ResmiBakan Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST'te Türkiye Gazetesi'ne teşekkür etti

Savunma sanayii alanındaki yayınlarıyla öncü çalışmalara imza atan Türkiye Gazetesi'ne teşekkür eden Bakan Kacır, "Türkiye Gazetesi ailesine, ekibine Türkiye'nin tam bağımsızlık yolculuğuna, Milli Teknoloji Hamlesi'ne sahip çıktıkları, bu coşkuyu milletimizle paylaştıkları için şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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