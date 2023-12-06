Telefonda 2,8 milyon lira dolandırıldı!
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da 2 şahıs kendini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişi 2 milyon 800 bin lira dolandırdılar. Dolandırıldığını anlayan mağdur şikayetçi olduktan sonra olayın şüphelileri yakalanarak sevk edildikleri adliyece tutuklandı.
Antalya’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 2 milyon 850 bin TL dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.
TELEFONDA KENDİLERİNİ POLİS VE SAVCI OLARAK TANITTILAR
Antalya'da Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince “iletişim yoluyla dolandırıcılık” olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda telefonda kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıslar, aradıkları kişinin kimlik bilgilerinin başka şahısların eline geçtiğini belirterek, üzerinde kayıtlı bulunan gayrimenkulleri satıp vereceklerini ve istenilen ücretin banka hesap numarasına gönderilmesi gerektiğini söyledi.
YAKALANAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Bunun üzerine gayrimenkulünü 2 milyon 850 bin TL’ye satarak şüphelilerin verdiği hesap numarasına gönderdikten sonra dolandırıldığını anlayan H.Y.'nin mağdur olduğunu beyan etmesi üzerine, olayın şüphelileri olduğu tespit edilen A.T. ve T.Ç. yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.