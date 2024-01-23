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    TEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    TEM Otoyolu’nun Kocaeli istikametinde feci bir kaza yaşandı. Seyir halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangın dorseye sıçradı. Tırın dorsesi patlarken, çıkan yangına müdahale eden 1 itfaiye eri yaralandı.

    TEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın tekerleğinde çıkan yangın dorseye sıçradı. Dorsede gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana gelirken, 1 itfaiye eri yaralandı.

    TEKERLEKTE BAŞLAYAN YANGIN DORSEYE SIÇRADI

    Olay, İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişi Kandıra Gişeler mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik hammadde yüklü M.A. idaresindeki 16 BM 649 plakalı Daf marka tırın sol arka tekerleğinde yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı sağ şeritte durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tekerlekte başlayan yangın büyüyerek dorsedeki plastik hammaddeye sirayet etti.

    TEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE EDERKEN PATLAMA YAŞANDI

    Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, dorsenin arka kapaklarını açarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında gaz sıkışması sebebiyle patlama meydana geldi. 

    BİR İTFAİYE ERİ YARALANDI

    Basıncın şiddetiyle savrulan N.Ş.A. isimli itfaiye eri, yerdeki malzemelerin üzerine düştü. Yaralanan N.Ş.A., bölgede hazır bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.TEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı

    Söndürülen araçta soğutma çalışması gerçekleştirilirken, patlamanın şiddetiyle dorsede büzülme oluştuğu görüldü.

    TRAFİK İSTANBUL YÖNÜNDE AKSADI

    Olay nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafikte aksama yaşandı. Polis ekiplerince sol şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, tırın çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. İtfaiye eri N.Ş.A’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    TEMİstanbulKazaTırİtfaiye
    Haberler > Gündem > TEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı
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