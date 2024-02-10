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    • Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı
    Sivas, Sivas Belediyesi, Çeşme, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sivas’ta temiz sanılan ve vatandaşlar tarafından kullanılan çeşmelerin bazılarının suyundan hastalık çıktı. Sivas Belediyesi, suyunda "Francisella Tularensis” hastalığı tespit edilen 6 çeşmeyi kapattı.

    Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi.

    6 ÇEŞMENİN SUYUNDA HASTALIK ÇIKTI

    Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı.

    ÇALIŞMANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILACAK

    Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi. Suyu kesilecek olan 6 çeşmenin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar sularının açılacağı ifade edildi.

    Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    SivasSivas BelediyesiÇeşme
    Haberler > Gündem > Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı
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