Temiz sanıp içiyorlardı! Kent diken üstünde; hastalık tespit edilen 6 çeşme kapatıldı

Sivas’ta temiz sanılan ve vatandaşlar tarafından kullanılan çeşmelerin bazılarının suyundan hastalık çıktı. Sivas Belediyesi, suyunda "Francisella Tularensis” hastalığı tespit edilen 6 çeşmeyi kapattı.

Sivas Belediyesi kentte bulunan 152 tatlı su çeşmesinden su numunesi aldı. Alınan numuneler laboratuvar ortamında incelendi.

6 ÇEŞMENİN SUYUNDA HASTALIK ÇIKTI

Vatandaşın tatlı su olarak bildiği ve şişe şişe doldurarak evine götürüp tükettiği kepenek tatlı su kaynağından beslenen 6 çeşmenin suyunda “Francisella Tularensis” hastalığı olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞMANIN ARDINDAN YENİDEN AÇILACAK

Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Şehit Piyade Uzman Furkan Peker Tatlı Su Çeşmesi, Şehit Komando Ahmet Eyce Tatlı Su Çeşmesi, Osman ve Zeynep Doğan Tatlı Su Çeşmesi, Mustafa ve Nazire Erdoğan Tatlı Su Çeşmesi, Sabri Ercins Tatlı Su Çeşmesi ve Mahi ve Hüseyin Uçar Tatlı Su Çeşmelerinin suyunun kesileceği bildirildi. Suyu kesilecek olan 6 çeşmenin gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra tekrar sularının açılacağı ifade edildi.