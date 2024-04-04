Temizlik görevlisi oyları çöpe atmıştı: Akıllara durgunluk veren olay sonrası karar

Edirne'de, seçim günü temizlik görevlisinin sayılmayan oy pusulalarını çöpe atması krize neden oldu. Hayrete düşüren olayda İlçe Seçim Kurulu seçimin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdi.

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerde Edirne'de akıllara durgunluk veren olay yaşandı.

Edirne'nin Umurbey Mahallesi’nde oy kullanacak vatandaşlar için Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 6 sandık kuruldu. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanmanın sona ermesiyle birlikte sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ PUSULALARI ÇÖPE ATTI

5 sandıkta oy sayımı tamamlanırken son sandıkta ise kriz yaşandı. 3153 numaralı sandıktan çıkarılan belediye başkanlığı ve meclis üyelerinin oy pusulaları sayılırken, sayılmak için masanın kenarına bırakılan muhtarlık oy pusulaları temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldı.

SEÇİMLER YENİLENECEK

Sandık görevlileri tarafından tutanak tutulması üzerine soruşturma başlatan İlçe Seçim Kurulu, Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran tarihinde yinelenmesi kararı aldı.