Terör bitti, halk geri dönüyor! "30 yıldır görmediğimiz köyümüze dönüyoruz"

Terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından 30 yıldır memleketlerine gidemeyen vatandaşlar dönüyor. Şırnak'ın Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter de yaşadıkları heyecanı "30 yıldır görmediğimiz köylerimiz, yaylalarımız artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek" ifadeleriyle anlattı.

Dün Türkiye tarihine damga vuran olay gerçekleşti ve MHP lideri Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan süreç PKK'nın fesih kararıyla sona erdi. Barış, başta çatışmaların yoğun yaşandığı doğu bölgesi olmak üzere yurt genelinde sevinçle karşılandı.

Şırnak'ta Jirki aşireti liderlerinden Cemil Öter, 47 yıldır terör sorununun çözüme kavuşmasını sevinçle karşıladıklarını söyledi. Öter, "Öncelikle bu süreci başlatan ve inşallah sonucunu da getirecek olan Cumhurbaşkanımıza, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve aracılık yapan tüm yetkililerimize teşekkür ederim.

ARTIK KÖYLERİNE DÖNECEKLER

Ayrıca vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in hakkını yememek gerek onun bizde çok yeri var. Onu rahmetle anıyorum. Barış deyince akla huzur geliyor. Kardeşlik demek birbirimizi kabul etmek demektir. PKK ile çatışan, ölen öldürülen kimlerdi? Bizim milletimizdi. Çok şükür bu süreç kapanıyor.

30 yıldır görmediğimiz köylerimiz, yaylalarımız artık gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz. Metropollerde kalanlar artık köylerine dönecek. Buraya huzur gelecek. Bölge halkı olarak sürecin sonuçlanması bizi çok mutlu etti. Artık buralarda huzur hakim olacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.