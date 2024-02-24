Terör örgütü DHKP-C’den yargı mensuplarına tehdit: Kefen giyeceksiniz

Terör örgütü DHKP-C, yargı mensuplarını bir kez daha hedef tahtasına oturttu. DHKP-C tarafından yayınlanan bildiride, yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri ortaya çıktı.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde polis noktasına terör örgütü DHKP-C tarafından yapılan silahlı saldırının perde arkası ortaya çıktı. DHKP-C tarafından yayınlanan sözde bildiride yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri öğrenildi.

ÇAĞLAYAN ADLİYESİNİN KROKİSİ ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre DHKP-C'nin Yunanistan'daki üst düzey firarileri, geçen yıl 30 Ekim'de Edirne üzerinden yurda bombalı eylem yapmak amacıyla girmeye çalıştığı istihbaratına ulaşıldı.

Meriç sınırından yasadışı yollardan girmeye çalışan alan DHKP-C'li Özkan Güzel, Harika Kızılkaya, Burak Ağarmış ve Erdoğan Çakır güvenlik birimleri ile çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. DHKP-C'lilerin üzerinden, 12 kilo patlayıcı maddenin yer aldığı canlı bomba yeleği ile Çağlayan Adliyesi'nin krokisi çıktı.

YARGI MENSUPLARINA "KEFEN GİYECEKSİNİZ"

DHKP-C silahlı terör örgütünün yargı mensuplarını "Kefen giyeceksiniz" şeklinde ölümle tehdit etmeyi sürdürdükleri ortaya çıktı.

Savcı ve hâkimleri ölümle tehdit eden DHKP-C, "Adalet yoksa güvenlik de yok. İki kapı, üç kilit, on polis sizi koruyamaz. Hâkimler, savcıları adaletsizlik ve zulüm sürdükçe, güvende olmayacaksınız. Biz zaten her eylemimizde feda ile yola çıkıyoruz. Biz "Ya Adalet Ya Ölüm" diyoruz. Siz karar vereceksiniz; ya kefen giyeceksiniz ya güvende olacaksınız. Ya kefen ya güven karar sizin. Gölgenizden bile korkacaksınız. Bir gözünüz diğerinden şüphe edecek. Bir eliniz diğerini tetik sanacak. Nefesimizi hep ensenizde hissedeceksiniz" şeklinde bildiri yayınladılar.

Öte yandan DHKP/C üyesi 2 terörist, polisle çıkan çatışmada ölü ele geçirilirken bir vatandaş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi ise yaralanmıştı.