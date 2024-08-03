Terör örgütü PKK/KCK'ya büyük darbe! Üst düzey terörist tutuklandı

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu terör örgütü PKK/KCK'ya bir darbe daha vuruldu.

Ortak düzenlenen operasyon sonucu yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın Avusturya yapılanması mensuplarından Hıdır Korkut tutuklandı.

SORUMLU DÜZEYDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

MİT'in takibi altında olan Hıdır Korkut, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu. PKK/KCK mensubu Korkut, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında yer alıyordu.

Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, gözaltı sürecinin dolması akabinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.