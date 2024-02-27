Terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili vekilin evinde yakalandı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul’da 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik terör soruşturmasında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda terörist Sıtkı Güngör, DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütleri MLKP-TKP/ML-MKP'nin cezaevleri yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.
ÖRGÜTE PARA AKTARMIŞLAR
Bu kapsamda Marmara bölgesindeki cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına; akrabalık bağı olmamasına rağmen 16 şüphelinin para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.
DEM PARTİLİ VEKİLİN EVİNDE YAKALANDI
Para aktarımı yapan 16 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alınırken CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığını göre terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde yakalandı. Aramalarda cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi