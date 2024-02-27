Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili vekilin evinde yakalandı

    Terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili vekilin evinde yakalandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili vekilin evinde yakalandı
    DEM Parti, Terör, MLKP, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İstanbul’da 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik terör soruşturmasında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda terörist Sıtkı Güngör, DEM Parti Milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde gözaltına alındı.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, terör örgütleri MLKP-TKP/ML-MKP'nin cezaevleri yapılanmasına yönelik soruşturma yürüttü.

    ÖRGÜTE PARA AKTARMIŞLAR

    Bu kapsamda Marmara bölgesindeki cezaevlerinde bulunan örgüt mensuplarına; akrabalık bağı olmamasına rağmen 16 şüphelinin para yatırarak örgüte finansal destek sağladığı belirlendi.

    DEM PARTİLİ VEKİLİN EVİNDE YAKALANDI

    Para aktarımı yapan 16 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon yapıldı. 15 kişi gözaltına alınırken CNN TÜRK Muhabiri Çağdaş Evren Şenlik'in aktardığını göre terörist Sıtkı Güngör, DEM Partili milletvekili Çiçek Otlu’nun evinde yakalandı. Aramalarda cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin mektupları bulundu.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sıcaklık düşmüyor, kirlilik artıyor: Marmara Denizi'nde müsilaj kabusu geri mi dönecek? - GündemDenizlerin kabusu geri mi dönecek?Boşanma aşamasındaki kocası tarafından katledildi! Son paylaşımı dikkat çekti - GündemKocası tarafından katledildi! Son paylaşımı dikkat çektiİHA muhabirini feci şekilde darp etmişlerdi: Lütfü Türkkan'ın 'adamlarından' komik savunma - GündemMuhabiri darp eden sanıkların tanığından komik savunma!Milyonlarca insan bekliyordu! İşte Murat Kurum'un Beylikdüzü-Esenyurt'u ilgilendiren metro projesi - Gündem"Bu hattımızı ivedilikle bitireceğiz" ifadeleriyle duyurduMurat Kurum'dan İmamoğlu'na "tatil" göndermesi! Ulaşım çilesini bitirecek vaatlerini de sıraladı - GündemKurum'dan ulaşım çilesini bitirecek vaatlerYerlikaya duyurdu! İstanbul'da 65 yeni Mobil Göç Noktası aracı daha hizmete girdi - GündemDüzensiz göçle mücadelede dev bir adım dahaİstanbul'un risk raporu! 7 ilçede acilen dönüşüm yapılmalı - Gündemİstanbul'un risk raporu! 7 ilçe için kırmızı alarm
    Sonraki Haber Yükleniyor...