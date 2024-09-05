Teröristlerin 8 odalı inine baskın! Valilik ele geçirilenleri tek tek açıkladı

Terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor. Bingöl'de örgüte yönelik düzenlenen operasyonda 8 odalı sığınak içerisindeki çeşitli malzemelerle ele geçirildi.

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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar soluksuz devam ediyor. Operasyonun yeni adresi Bingöl oldu. Yayladere ilçe kırsalındaki operasyonda 8 odalı sığınak ele geçirildi.

Valilik konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

MALZEMELERİ TEK TEK AÇIKLADILAR

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Yayladere ilçe kırsalında icra edilen Şehit Jandarma Uzman onbaşı İsmail Yılmaz operasyonu kapsamında terör örgütü tarafından geçmiş yıllarda kullanıldığı tespit edilen 8 odalı sığınak içerisinde yapılan aramada 65 adet büyük pil, 47 adet küçük pil, 2 kutu çakmak gazı, 2 kutu şampuan, 1 adet sac tava, 1 adet odun sobası, 1 paket ıslak mendil, 2 paket kadın pedi, 1 adet diş macunu, 2 adet diş fırçası, 1 adet demlik, 2 adet tabak, 2 adet plastik bardak ele geçirilmiş olup, bahse konu ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirilmiştir.