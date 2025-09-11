Terörsüz Türkiye AK Parti MKYK’da

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, hükûmetin öncelikli stratejileri arasında yer alan “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak.

SÜREÇ MASADA

Süreç ile ilgili Meclis’te kurulan komisyon ve çalışmaları masaya yatırılacak. MKYK üyeleri bölgelerinden edindiklerini bilgi ve izlenimi toplantıda aktarma fırsatı bulacak.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşın süreçten beklenti, istek, talep ve endişeleri dile getirilecek.