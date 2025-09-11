Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Terörsüz Türkiye AK Parti MKYK'da

AK Parti MKYK, “Terörsüz Türkiye” sürecini masaya yatırıyor. Toplantıda, Meclis komisyonunun çalışmaları ve bölge halkının beklentileri değerlendirilecek. MKYK üyeleri, sahadan edindikleri izlenimleri paylaşacak.

EMRAH ÖZCAN ANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), bugün yoğun gündemle toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesini, hükûmetin öncelikli stratejileri arasında yer alan “Terörsüz Türkiye” süreci oluşturacak.

SÜREÇ MASADA

Süreç ile ilgili Meclis’te kurulan komisyon ve çalışmaları masaya yatırılacak. MKYK üyeleri bölgelerinden edindiklerini bilgi ve izlenimi toplantıda aktarma fırsatı bulacak.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşın süreçten beklenti, istek, talep ve endişeleri dile getirilecek.

