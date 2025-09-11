Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti!

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı'na göre 37 ilin emniyet müdürü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Şırnak Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Bitlis Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Malatya Emniyet Müdürü Arif Çankal, Adıyaman Emniyet Müdürü Alper Uzman, Kırşehir Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Muğla Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Bilecik Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Kırıkkale Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Giresun Emniyet Müdürü Tacettin Çelebi, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Mersin Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman, Bolu Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve Mardin Emniyet Müdürü Cebrail Buğday Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanarak merkeze alındı.

Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına, Polis Başmüfettişi Cemil Çamlıbel ise 1. Hukuk Müşavirliğine getirildi.

Atama kararnamesi ile 37 ilin emniyet müdürlüklerine yapılan atamalar da şöyle: