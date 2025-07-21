Terörsüz Türkiye vize serbestisi getirecek mi? Erdoğan cevapladı: Engel yok, son çıkış Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarıyla sürmesi halinde vize serbestisi ile ilgili gelişmeler hakkında değerlendirmesini paylaştı. Erdoğan, Türkiye'ye karşı siyasi bariyerlerin acilen kaldırılması gerektiğine vurgu yapıp "Birliğin önünde adım atmak için engel yok. AB için köprüden önce son çıkış Türkiye’dir. Dünya değişiyor, Avrupa değişti bile. Biz tam üyeliğe hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin başarılı olması halinde AB müzakerelerinin gidişatı hakkında değerlendirmelerini paylaşan Erdoğan şunları söyledi:

"SİYASİ BARİYERLER ACİLEN KALKMALI"

"Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin canlandırılması ve ilerletilmesi için bir gün bile beklenmemelidir. Bu gelişmelerin herhangi bir yeni adım beklenmeden halihazırda olması gerekiyor. Avrupa Birliği’nden temas kurduğumuz bütün muhataplarımıza tam üyelik hedefimizi güçlü bir biçimde muhafaza ettiğimizi söylüyoruz.

Birlik, stratejik ve vizyoner biçimde bu meseleyi ele aldığında hemen adım atmak için önlerinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Türkiye’ye karşı konulan siyasi bariyerler acilen kaldırılmalıdır.

Ziyareti Türkiye Gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç da takip etti.

AB ülkelerinden, ilişkileri adil ve eşitlikçi bir yaklaşımda sürdürmelerini bekliyoruz. Bugüne kadar çok defa gördüğümüz ikircikli bir tutumla ilişkileri ilerletmenin de mümkün olmadığını anlamalarını bekliyoruz. Avrupa ve çevresinde yaşananlar, AB içindeki görüş ayrılıkları hesaba katıldığında Birliğin Türkiye gibi dinamik ve çözüm odaklı bir üyeye olan gereksinimi görülecektir. Daha önce de söylediğim gibi AB için köprüden önce son çıkış Türkiye’dir. Dünya değişiyor, Avrupa değişti bile. Köhnemiş, saplantılı siyasi anlayışların etkisinden sıyrılmak, Avrupa Birliği için yeni dönemi kavrayan ve Birliği geleceğe taşıyan bir hamle olabilir. Biz Türkiye olarak tam üyeliğe hazırız."