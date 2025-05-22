"Terörsüz Türkiye'ye engel olmak istiyorlar" Nuray Başaran 'MGK'da gündeme geldi' diyerek işaret etti

Terörsüz Türkiye süreci ve terör örgütü PKK'nın kendisini feshederek silah bırakmasının ardından düzenlenen ilk MGK Toplantısı'na vurgu yapan gazeteci yazar Nuray Başaran çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başaran "İstihbarat raporlarına göre, 2021 yılının 8. ayında kurulan bir partiden söz ediliyor. FETÖ’nün Türkiye’deki unsurlarının parti içerisinde partileştiğine dair MGK’da bilgisi verildi. ‘Terörsüz Türkiye’ye engel olmak istiyorlar. Bu sebeple bugün okunan 1. madde oldukça önemli" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları çerçevesinde bugün 20 kişi daha tutuklanırken, TGRT Haber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci yazar Nuray Başaran çarpıcı iddialara yer verdi. Başaran istihbarat raporlarına dikkat çekerek, terörsüz Türkiye sürecine engel olmak için harekete geçen bir grubun MGK'da gündeme getirildiğini ifade etti.

İBB OPERASYONUNDA NEDEN JANDARMA GÖREV ALDI?

Taksim Meydanı programında gündemi değerlendiren Başaran, İBB'ye yönelik operasyonda jandarmanın görev almasının doğal bir durum olduğunu, jandarmanın da artık bir kolluk kuvveti olarak İçişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu dile getirdi.

"FETÖ BORSASI GİBİ İMAMOĞLU BORSASI"

Tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalara dikkat çeken Başaran "Bazı kurumlarda Ekrem İmamoğlu borsasından bahsediliyor, tıpkı FETÖ borsası gibi. Artık iddialar genişledi. Önümüzdeki günlerde bunu da göreceğiz" diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE ENGEL OLMAK İSTİYORLAR"

Başaran terörsüz Türkiye sürecini baltalamak isteyen grupların olduğunun altını çizerek "İstihbarat raporlarına göre, 2021 yılının 8. ayında kurulan bir partiden söz ediliyor. FETÖ’nün Türkiye’deki unsurlarının parti içerisinde partileştiğine dair MGK’da bilgisi verildi. ‘Terörsüz Türkiye’ye engel olmak istiyorlar. Bu sebeple bugün okunan 1. madde oldukça önemli" ifadelerini kullandı.