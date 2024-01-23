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    Thodex davasında yeni gelişme: Mahkemeden cezaya ret

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Kripto para borsası Thodex'e yönelik tamamlanan soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis talep edilmişti. 572 mağdurlu davada, istenen ceza mahkemece reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti.

    Thodex davasında yeni gelişme: Mahkemeden cezaya ret
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 sanıklı davada ikinci soruşturma tamamlanmış, şüpheliler hakkında 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. 

    İddianamede Özer hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

    MAHKEME RET VERDİ

    İddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ThodexFaruk Fatih Özer
    Haberler > Gündem > Thodex davasında yeni gelişme: Mahkemeden cezaya ret
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