Thodex davasında yeni gelişme: Mahkemeden cezaya ret

23 Ocak 2024 14:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:58

Kırmızı bültenle aranırken Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu 21 sanıklı davada ikinci soruşturma tamamlanmış, şüpheliler hakkında 120 sayfalık iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede Özer hakkında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Nitelikli dolandırıcılık” ve “Örgüt kurma ve yönetme” suçlarından 11 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İddianamede 572 mağdurun 94 Milyon TL dolandırıldığı ifade edilmişti.

MAHKEME RET VERDİ

İddianame ilk dava dosyasıyla birleştirilmesi için gönderildiği 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Davanın karara bağlandığını ifade eden mahkeme, dosyanın istinaf aşamasında olduğunu, birleştirilmenin hukuken mümkün olmadığını ve hangi gerekçelerle ikinci kez yargılama yapılmasının istendiğinin iddianamede anlaşılamadığını kaydetti. İddianame, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na iade edildi.