THY 'son dakika' duyurdu! Seferler iptal

22 Aralık 2023 20:47 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 21:11

İstanbul'da beklenen fırtına akşam saatlerinde sağanak ile beraber bastırdı. Şiddetli rüzgar ve sağanak ulaşımda aksamaları da beraberinde getiridi. Fırtına nedeniyle karayolu ulaşımında trafik durma noktasına gelirken, hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

THY basın müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul çıkışlı 42 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada da şöyle denildi;

"İstanbul havalimanı çıkış/varışlı seferlerimiz hakkında 23.12.2023 tarihinde Madkom(Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı toplam 41 seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal olmuştur. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. " ifadelerini kullandı.

AKOM UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de beklenen fırtınaya yönelik bir uyarıda bulunmuştu.

Merkezden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren şiddetleneceği, rüzgarla birlikte kısa süreli sağanak geçişleri yaşanacağının tahmin edildiği aktarılmış, fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması istenmişti.