Ticaret Bakanı Bolat'tan, COP31'de TGRT Haber'e özel açıklamalar: Çok başarılı bir zirve olarak tarihe geçti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi kapsamında TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat, "COP31, Türkiye topraklarında bizim yaptığımız en büyük, en yüksek katılımlı ve de çok başarılı bir zirve olarak tarihe geçti." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Birleşmiş Milletler'in şu anda en başarılı olduğu ve elindeki en güçlü enstrüman COP zirveleri. Yani çevre, daha yaşanabilir bir dünya, daha yeşil, daha temiz enerji üretimi, fosil yakıtların azaltılması ve üretim, yatırımlar ve ticaretin de yeşil ekonomiye uygun bir şekilde dönüşümünün sağlanması... Bu atıklardan kurtulma, Sıfır Atık Programı gibi hedefler, 2016 Paris İklim Anlaşması ile Birleşmiş Milletler'in ana gündemi ve ana faaliyeti oldu. Malum gerek bölgemizde gerekse dünyanın başka taraflarında savaşları engellemede Birleşmiş Milletler maalesef etkili olamadı. Bugüne kadar yakın dönemde, orta dönemde COP zirveleri ise her yıl gelişim gösterdi.

"ZİRVELERİN ZİRVESİ' BİR COP YAŞANIYOR"

Bu yıl hani derler ya 'zirvelerin zirvesi' bir COP yaşanıyor Antalya'da. 31. zirve ve burada dünyanın her yerinden on binlerce insan var. Türkiye'den katılan çok sayıda vatandaşımız var. 100'e yakın ülkeden liderler, bakanlar, ilgili kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, enerji kuruluşları ve çevre kuruluşları, STK'lar, bilim insanları, akademisyenler, üniversiteler, medya mensupları, gönüllüler, çevre gönüllüleri ve halkımız hepsi bir arada COP31'de. Bu zirve, dünya tarihine standartların en iyisi ve sonuçlar itibarıyla coşku dolu, başarılı bir zirve olarak geçecek. Bunu görüştüğümüz misafir bakanlar ve yetkililerden de, katıldığımız panellerdeki konuşmacılardan da memnuniyetle dinliyoruz, duyuyoruz.

"COP31 ÇOK BAŞARILI BİR ZİRVE OLARAK TARİHE GEÇTİ"

Ülkemizin dünyada geldiği çok güçlü profil ve saygınlık, birçok zirvenin Türkiye'de yapılmasına vesile oluyor. NATO zirvesi çok başarılı, Antalya Diplomasi Forumu çok başarılı geçti. Bu yıl ayrıca Dünya Parlamenterler Zirvesi yapıldı. Daha iki hafta önce Türk Devletler Teşkilatı Zirvesi yapıldı. Geçen hafta İslam İşbirliği Teşkilatı, İSEDAK Bakanlar Zirvesi vardı. Ve COP31 zannediyorum Türkiye topraklarında bizim yaptığımız en büyük ve en yüksek katılımlı, çok başarılı bir zirve olarak tarihe geçti.

"CUMHURBAŞKANIMIZ, BÜTÜN DÜNYADA SAYILIP SEVİLMEKTEDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesinde de ve her yıl katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Açılış Zirvesi'nde, Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve benzeri diğer uluslararası oturumlarda, Filistin ve Gazze'deki dramın sona erdirilmesi konusunda her zaman güçlü çıkışlar yapmıştır. Genelde dünyadaki eşitsizlik ve adaletsizliğin giderilmesi noktasında, mazlum milletlere yardım eli uzatılması noktasında her zaman dünyaya önemli çağrılar yapmıştır. O yüzden de bütün dünyada sayılıp sevilmektedir.

2016'da Paris İklim Anlaşması BM çatısı altında onaylandıktan sonra ABD 'gir çık' yaptı iki kere. Bazı ülkeler buna iştirak etmeyebiliyor ve dünyada farklı gelişmişlik liginde olan farklı ülkeler var. Genel kuralların herkese aynı anda uygulanması ve onlardan aynı anda aksiyon beklemek de kolay değil. Bu çalışmalar 10 yıl önce daha çok böyle bir dünya, çevre koruma, sıfır atık ve enerjide fosil yakıtların azaltılması hedefi gibi başlıklarla başladı. Fakat bu başlıklara da herkesin aynı anda uyum sağlaması kolay bir şey değil. Gerek ham madde ve enerji kaynakları azlığı ya da çokluğu nedeniyle, gerekse üretim ticaret kabiliyeti itibarıyla, güçlü ya da zayıf durum itibarıyla şu ana kadar geliyor.

Türkiye'nin bu COP31 için ortaya koyduğu slogan, diyalog, uzlaşma ve aksiyon niçin? Uygulama için. Bu COP31 artık tartışmaların, konuların sıkça konuşulduğu ve bir dahaki COP'a kadar bir aksiyon alınmadığı bir zirve olmasın, dünya milletleri, dünya devletleri COP31'de varılacak sonuçlar noktasında uygulama aksiyon almaya başlasınlar. Bunun için takvimler belirlensin, her grubun farklı takvimleri var. Bizim sıfır karbon hedefimiz 2053, Avrupa Birliği'nin 2035 hedefi vardı ama onlar da bu hedefleri geciktirmeye ve ötelemeye başladılar. ABD içerideydi, Trump yönetimi göreve geldikten sonra ayrıldı. Bu gibi değişik gelişmeler oluyor. O yüzden Türkiye'nin COP31'e seçtiği modda, bundan sonra uygulama adımları uygulama tedbirleri için takvimler belirlensin. Ülkelerin farklı gelişmişlik ligine göre değişen takvimler olabilir.

Bu konularda finansman lazım. Çünkü yeşili koruma, çevreyi koruma, fosil yakıtlardan kurtulma hedefiyle yola çıkılmıştı. Ama bu şu anda ticaret ekonomik dönüşüm sürecine evrilmeye başladı. Ve şöyle ilk önyargıyla görülür ki çevre sorunlarıyla mücadele, ticaret üretim kanadıyla sanki birbirine hasım, birbiriyle çarpışan karşıt alanlar gibi algılanırdı. Bu artık böyle değil. Çünkü yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar, yeşil ekonomi için üretilen ürünler, yatırım araçları, yeşil için finans kesiminin sağladığı finansal destekler, hükümetlerin sağladığı finansal destekler gibi başlıklar... Üçü de birbiriyle aslında uyum içinde hareket etmesi gereken başlıklar... Ve dünya ticaretinde yeşil ekonominin ürün ve hizmetlerinin payı giderek artmaya başladı. Yatırımlarda yeşil enerji ve yeşil ekonomiye yönelik yatırımlar artmaya başladı. Çevre tartışmaları veya daha yeşil, daha temiz bir çevre arayışları, öbür taraftan da sanayi, ticaret, üretim yapısı aslında karşı karşıya yaklaşan iki zıt kutup değil, aynı yöne ilerleyen iki kutup başı gibi uyum içinde gitmek zorunda. Finansı da bunu ekleyebiliriz. COP31 daha çok bu çerçevede ilerliyor."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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