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Tiktok'ta Gazze'nin sesi olmuştu! İsrail Mohammad "Medo" Halimy'i de katletti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tiktok&#039;ta Gazze&#039;nin sesi olmuştu! İsrail Mohammad &quot;Medo&quot; Halimy&#039;i de katletti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın dinlemeden Gazze'de 40 binden fazla sivil Filistinliyi katletti. Gazze'deki soykırımı Tiktok üzerinden dünyaya duyuran 19 yaşındaki Mohammad "Medo" Halimy de katil İsrail ordusu tarafından öldürüldü. Halimy geçtiğimiz günlerde Time dergisine röportaj vermişti.

Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırımda tablo gittikçe ağırlaşıyor. İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana 40 binden fazla sivil Filistinliyi katletti. 

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes müzakerelerini sekteye uğratması bölgedeki insanlık dramının devam etmesine neden olmakta.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarını ve Gazzelilerin içler acısı halini Tiktok üzerinden dünyaya duyuran 19 yaşındaki Mohammad "Medo" Halimy de soykırımcı İsrail ordusu tarafından katledildi. 

FİLİSTİN-İSRAİL-ÇATIŞMASI-KARARTMA

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE TİME DERGİSİNE RÖPORTAJ VERMİŞTİ

Mohammad Halimy, Tiktok'taki videolarının dünyada gündem olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Time dergisine açıklamalarda bulunmuştu. 

İsrail işgali altında yaşam mücadelesi veren Halimy, Al-Mawasi'de bir çadırda yaşıyordu.

From 'tent life' to soccer matches, creators in Gaza share glimpses of daily life during war

ONA GÖRE VİDEO SOYKIRIMI DUYURMANIN TEK YOLUYDU

Halimy, Time dergisine verdiği röportajda, çektiği videolara için "Hayatımda neler olup bittiğini ve şimdi her şeyin nasıl mahvolduğunu, gittiğini düşünmekten başka yapacak bir şeyim yoktu. Hayatımı ve hayatımla ilgili olup bitenleri farklı bir şekilde aktarabileceğimi hissettim, bunu videolarımda bir şekilde görüyorsunuz. Hayata farklı bir bakış açım var ve bunu insanlara göstermek istedim." ifadelerine yer vermişti. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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