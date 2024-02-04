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    • Tokat'ta 4 gün arayla 2 heyelan! 39 hane boşaltıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Heyelan, Tokat, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tokat Niksar'da Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan meydana geldi. Tedbir amaçlı 39 ev boşaltıldı. Boşaltılan 4 ev ve 1 cami ise dün gece yıkıldı.  

    Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde 4 gün arayla iki heyelan yaşandı. İhbar üzerine AFAD ekipleri köye gelerek inceleme yaptı. İlçe jandarma ekiplerince 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Kontrol amacıyla boşaltılan 4 ev ve 1 cami ise gece yıkıldı.

    Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu.

    Tokat'ta 4 gün arayla 2 heyelan! 39 hane boşaltıldı

    Köye gelerek AFAD görevlilerinden bilgi alan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

    "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmaları başlatıyoruz."

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    HeyelanTokat
    Haberler > Gündem > Tokat'ta 4 gün arayla 2 heyelan! 39 hane boşaltıldı
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