Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı yaklaşık 5 bine ulaştı. Vali Abdullah Köklü, hastalığın kaynağının henüz belirlenemediğini açıklarken su ve yiyecek tüketimi konusunda tedbirli olunması çağrısı yaptı. Kent merkezinde okullara hijyen çalışmaları nedeniyle verilen aranın ardından eğitimin yarın devam edeceği bildirildi.

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Tokat'ta çok sayıda kişinin bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvurması üzerine başlatılan incelemeler sürüyor. 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren artan başvuruların sayısı yaklaşık 5 bine ulaşırken, hastalığın kaynağına ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, hastanelerde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu! Su ve yiyecek uyarısı geldi

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Köklü, hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yatarak tedavi gören hastaların bir bölümünün taburcu edildiğini aktaran Köklü, hayati tehlikesi bulunan hastanın olmadığını ifade etti.

Köklü, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar 5 bin civarında bir başvurumuz var. Bu 5 bin civarında başvurudan 70 civarı hastamız yatarak tedavi görüyordu, 40'ını taburcu etmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla şimdi 30 civarında bir hastamız var. Tabii bu 30 civarında hastamızın hepsi burada değil, üniversite hastanemiz, özel sektördekiler dahil hepsi. Hayati tehlikeleri yok, sıvı takviyesiyle atlatmayı umuyoruz."

HASTALIĞIN KAYNAĞI HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Kentteki rahatsızlıkların nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Vali Köklü, bağırsak enfeksiyonu olarak değerlendirilen durumun su veya yiyeceklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığının henüz netleşmediğini bildirdi. Numunelerin analiz edilmek üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderildiğini kaydeden Köklü, sonuçların pazartesi günü geç saatlerde ya da çarşamba günü alınabileceğini söyledi.

Köklü, vatandaşların sonuçlar açıklanana kadar tedbirli davranması gerektiğini vurguladı.

ŞEBEKE SUYUYLA İLGİLİ İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şebeke suyunun kaynatılarak tüketilmesi yönünde uyarıda bulunduklarını belirten Köklü, "Belediyemizle de istişareli bir şekilde gidiyoruz. Tüm depolar hafta sonu detaylı bir şekilde incelendi. Su kaynaklı olup olmadığıyla ilgili bir şey bilmiyoruz şu anda. Su kaynağıdır demek doğru bir ifade olmaz. Sağlık Bakanlığının, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün analiz sonucu ilimize ulaştığı zaman daha sağlıklı bir neticeye ulaşacağız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta 5 bin kişi hastanelik oldu! Su ve yiyecek uyarısı geldi

TOKAT'TA OKULLAR YARIN AÇILIYOR

Kent merkezinde okullara verilen aranın, bulaş riskini azaltmak ve kapsamlı hijyen çalışması yürütmek amacıyla uygulandığını belirten Vali Köklü, eğitim öğretimin yarın yeniden başlayacağını açıkladı.

Velilere çocuklarının sağlık durumlarına dikkat etmeleri çağrısında bulunan Köklü, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Evet biz dün okullarımızda bu hastalığın bulaş riskini bertaraf edebilme adına tüm okullarımızda ve tüm kamu kurumlarımızda detaylı bir hijyen çalışması yapalım dedik ki öğrenciler varken de bu hijyen çalışması sağlıklı yapılamayacağından bugün okullara ara verdik. Merkezde sadece, diğer ilçelerimizde herhangi bir sorun yok. Ama yarın okullarımız devam edecek. Ama diyelim ki birkaç gün sonra yine bir tehlikeli durum gördük, çok acil bir durum gördük, net olarak bu önlemi almaktan çekinmeyiz. Şu anda çok aşırı endişelenecek bir durum gözükmüyor. Yalnız burada bazı velilerimiz şuna dikkat etsin, çocuklarında az da olsa bir rahatsızlık varsa okula göndermemeliler. Gerekli raporları, izinleri zaten hastanemiz, başhekimliğimiz, sağlık müdürlüğümüz başvurduğu zaman veriyorlar. Şu an için yarın okullarımızda eğitim devam ediyor ama dediğim gibi bir daha tehlike görürsek yeniden önlem alırız ama şu anda anormal bir tehlike görmüyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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