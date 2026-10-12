Tokat'ta neler oluyor, okullar neden tatil? 12 Ekim eğitime ara verildi!

Tokat’ta 9 Ekim 2026 Cuma akşamından itibaren vatandaşların mide ve bağırsak sistemiyle ilgili çeşitli şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine kentte kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilerle hastanelere gidenlerin sayısı kısa sürede artarken, gelişmeler hem sağlık hem de eğitim alanında tedbir alınmasına neden oldu. Vatandaşlar ise ''Tokat'ta neler oluyor, okullar neden tatil?'' sorularının cevaplarını araştırmaya koyuldu. İşte detaylar...

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Tokat’ta bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal şikayetleri nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 914’e yükseldi. Yaşanan sağlık sorununun kaynağı henüz kesinleşmezken, içme suyu şebekesinden alınan numuneler laboratuvar incelemesine gönderildi. Tokat Valiliği, analiz sonuçları açıklanana kadar şebeke suyunun içilmemesi ve yemek hazırlarken kullanılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Tokatta neler oluyor, okullar neden tatil? 12 Ekim eğitime ara verildi!

TOKAT'TA NELER OLUYOR?

Tokat Valiliğinin 11 Ekim Pazar günü saat 08.00 itibarıyla paylaştığı verilere göre, kentteki sağlık kuruluşlarına başvuranların toplam sayısı 2 bin 914 olarak kayıtlara geçti. Vakaların neden kaynaklandığının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, şikayetlerin ortaya çıkış nedenine ilişkin kesin bir sonuca henüz ulaşılmadığını belirterek incelemelerin sürdüğünü duyurdu. İiçme suyunun muhtemel etkisinin araştırılması amacıyla farklı noktalardan örnekler alınarak laboratuvar analizleri için gerekli süreç başlatıldı.

Tokat’ta yaşanan sağlık sorunu kapsamında çok sayıda kişi ayakta tedavi edilirken, bazı hastaların hastanede gözetim altında tutulduğu açıklandı. Valiliğin paylaştığı son bilgilere göre, yatarak tedavisi devam eden 18 çocuktan 6’sının tedavisi tamamlanarak taburcu edilmesine karar verildi.



Tokatta neler oluyor, okullar neden tatil? 12 Ekim eğitime ara verildi!

TOKAT'TA OKULLAR NEDEN TATİL?

Tokat’ta hastanelere yapılan başvuruların artması üzerine eğitim kurumlarında da önlem alınmasına karar verildi. Tokat Valiliği, okul binalarında ayrıntılı dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla il merkezindeki eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Karar kapsamında 12 Ekim 2026 Pazartesi günü Tokat il merkezinde bulunan tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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