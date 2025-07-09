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Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok!
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde, 10 Temmuz 2018’de kaybolduğunda 3,5 yaşında olan Evrim Atış 7 yıldır bulamadı. Yapılan kapsamlı çalışmalara rağmen küçük Evrim ile ilgili hiçbir bulguya rastlanmadı.

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadır önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakılmış kısa bir süre sonra da kayboldu. 

Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok! - 1. Resim

HİÇBİR İZE RASTLANMADI

Kendi imkânlarıyla kızlarını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de hiçbir ize rastlanılmadı. 

Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok! - 2. Resim

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Kayıp olayının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı. Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklandı.

Tokat’ta kaybolmuştu… Evrim Atış’tan 7 yıldır haber yok! - 3. Resim

 Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen 7 yıla rağmen Evrim'den hiçbir haber alınamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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